Atletiko dočekuje uzdrmani Junajted: Madriđani žele da nastave seriju pobeda, gosti traže izlaz iz krize

Atletiko Madrid i Mančester junajted sastaju se u utorak na stadionu "Metropolitano" u okviru drugog kola ligaške faze Lige šampiona (21.00). Dok ekipa Dijega Simeonea u dobrom raspoloženju dočekuje evropski izazov, engleski velikan pokušava da prekine niz loših rezultata i vrati samopouzdanje.

Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Madriđani su u naletu i žele da nastave pobednički niz, dok Junajted u ovaj duel ulazi posle četiri utakmice bez trijumfa. Zbog trenutne forme, domaćin ima razloga da veruje u povoljan ishod.

Atletiko je u subotu savladao Alaves rezultatom 2:1, iako je protivnik veći deo utakmice igrao sa desetoricom. Alejandro Grimaldo doveo je svoj tim u prednost u prvom poluvremenu, dok je konačan rezultat postavio Kristijan Romero pogotkom u završnici susreta. Argentinac, nekadašnji štoper Totenhema, bio je jedan od junaka londonskog kluba u finalu Lige Evrope 2025. godine, kada je njegov tim savladao upravo Mančester junajted.

Sličan scenario Atletiko je imao i u gradskom derbiju 20. septembra, kada je takođe slavio sa 2:1, uz Grimalda kao strelca prvog gola. Rezultati u poslednjim nedeljama potvrđuju da se ekipa Dijega Simeonea nalazi u dobrom ritmu.

Ipak, statistika protiv engleskih klubova donosi i određenu dozu opreza. Atletiko je u poslednjih 15 susreta sa ekipama iz Engleske ostvario samo dve pobede, uz tri remija i deset poraza. Jedan od tih neuspeha doživeo je protiv Liverpula, koji ga je savladao rezultatom 2:1 početkom septembra.

Takođe, Madriđani su znatno uspešniji kada engleske timove dočekuju na svom terenu. U 19 takvih utakmica zabeležili su devet pobeda i osam remija, uz samo dva poraza. Prošle sezone su protiv Arsenala odigrali 1:1 u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Za razliku od domaćina, Mančester junajted prolazi kroz veoma težak period. Ekipa Majkla Kerika otvorila je evropsku kampanju ubedljivom pobedom od 4:0 protiv debitanta Sabaha, ali nakon toga nije uspela da slavi ni u jednom od naredna četiri meča.

Porazi od Mančester sitija i Brajtona dodatno su uzdrmali ekipu, koja je potom remizirala u dva uzastopna susreta. Posebno bolan bio je nerešen rezultat protiv Totenhema, koji je na Old Trafordu uspeo da osvoji bod golom Dominika Solankija u 92. minutu, iako je igrao sa desetoricom.

Nezadovoljstvo navijača bilo je jasno izraženo zvižducima, a Junajted u Madrid stiže bez mnogo razloga za optimizam. Ipak, određenu nadu pruža podatak da je u poslednjih 11 utakmica protiv španskih klubova izgubio samo jednom, uz sedam pobeda i tri remija.

Problem predstavlja i međusobni skor sa Atletikom. Engleski klub nije uspeo da pobedi Madriđane ni u jednom od poslednja četiri takmičarska susreta. U njihovom poslednjem dvomeču, u osmini finala Lige šampiona u sezoni 2021/22, španski tim prošao je dalje ukupnim rezultatom 2:1.

Što se tiče izostanaka,Dijego Simeone trebalo bi da ima gotovo kompletan sastav na raspolaganju. Očekuje se da napad predvode Hulijan Alvarez i Li Kang-in, koji se nametnuo dobrim partijama nakon dolaska iz Pari Sen Žermena.

U poslednjoj liniji odbrane trebalo bi da budu Kristijan Romero i David Hancko, uz Alehandra Grimalda i Marka Pubilja na bočnim pozicijama.

Mančester junajted, međutim, ima više problema sa povredama, naročito u defanzivi.

Matijs de Liht i dalje je van stroja zbog problema sa leđima, dok su Nusair Mazraui i Patrik Dorgu tokom reprezentativne pauze imali zdravstvene probleme. Rezervni golman Tom Hiton takođe neće biti na raspolaganju.

Zbog toga bi Kerik mogao da se odluči za štoperski tandem koji čine Lisandro Martinez i Hari Megvajer. Na bokovima se očekuju Diogo Dalot i Luk Šo, dok bi gol Junajteda trebalo da čuva Sene Lammens.

Manuel Ugarte nastavlja oporavak od teške povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, pa bi sredinu terena trebalo da popune Juri Tilemans i Kobi Mainu.

Dodatnu glavobolju za goste predstavlja stanje Benjamina Šeška, koji ima povredu potkolenice. Očekuje se da Matheus Kunja preuzme mesto najisturenijeg igrača, uz podršku Brajana Mbeuma i kapitena Bruna Fernandeša.

Atletiko će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i nastavi seriju dobrih rezultata, dok Junajtedu ostaje težak zadatak da prekine negativan niz i pokaže da može da se nosi sa jednim od najopasnijih evropskih protivnika.

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