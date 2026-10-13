Politika

VUČIĆ SE OBRAĆA U 13.15 ČASOVA: "Uživo iz Vučićevog helikoptera" na Tik Toku i Instagramu

T.J.

13. 10. 2026. u 10:59

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratiće se uživo pratiocima na Tik Toku i Instagramu.

ВУЧИЋ СЕ ОБРАЋА У 13.15 ЧАСОВА: Уживо из Вучићевог хеликоптера на Тик Току и Инстаграму

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Prenos možete pratiti u 13.15 časova, najavljeno je na njegovom Instagram profilu.

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