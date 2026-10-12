JURIMO PETI U NIZU: Ovo je današnji TIP dana
Uz prednost domaćeg terena i trenutnu formu, pobeda domaćina nameće se kao ishod sa dobrim statističkim pokrićem.
Berlinska Herta je juče opravdala ulogu favorita pa smo mi vezali četiri prolaza na TIP dana što možete da vidite na linku OVDE.
Danas "tipujemo" jermensku ligu i imamo predlog na golove u susretu Pjunika i BKMA Jerevana.
Pjunik ima dobru statistiku za igru sa više od 2,5 gola, pošto je na tri od poslednjih pet utakmica postigao najmanje tri pogotka. Odigrao je 3:3 sa Alaškertom, pobedio Sardarapat sa 4:2 i savladao Ararat-Jermeniju sa 2:1. Posle osam kola ima gol-razliku 18:8, što potvrđuje da njegove utakmice donose dosta golova i da raspolaže jednim od najefikasnijih napada u ligi.
BKMA je sva tri gostovanja u ligi ove sezone došao 3+ a na tri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima palo je najmanje tri pogotka: poražen je od Vana sa 1:2, pobedio Urartu sa 2:1 i savladao Gandzasar sa 3:0. Gol-razlika 8:10 pokazuje da BKMA nije toliko efikasan kao Pjunik, ali da i njegove utakmice često donose golove.
Takođe, čak četiri od poslednjih pet međusobnih susreta ovih ekipa završena su sa najmanje tri pogotka. Dakle, uz snažan napad Pjunika, dobru statistiku oba tima kada je reč o broju golova i tradiciju efikasnih međusobnih duela, opklada na više od 2,5 gola ima čvrsto statističko uporište.
TIP NOVOSTI: 3+ (1,53)
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