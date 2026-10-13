KAKAV IZGOVOR! Evo šta je Karlos Alkaraz rekao nakon šokantne eliminacije u Šangaju

KARLOS Alkaraz je senzacionalno rano završio takmičenje na mstersu u Šangaju nakon poraza od Zizu Bergsa i to u dva seta 5:7, 6:7.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Španac je tokom meča gubio živce, a posle eliminacije otvoreno govorio o sopstvenim greškama, problemima sa lopticama, ali i sreći koja je, prema njegovom mišljenju, pratila Belgijanca.

U jednom trenutku, Alkaraz je potpuno frustriran se požalio svom timu:

- Ništa mi nije jasno! Ne može jedna loptica da odskoči, a druga da prokliza. Ne mogu, čoveče, ne mogu ovako da igram! Dođavola!“

Njegov trener Samuel Lopez pokušavao je da ga smiri, tražeći da pronađe rešenje i nastavi da igra svoju igru, čak i po cenu novih grešaka. Nije uspeo, a Karlos je na kraju priznao:

- Danas nisam odigrao dobar meč“, rekao je Alkaraz na konferenciji za medije posle meča.

- Nisam igrao dobro. Rekao bih da je moj nivo igre bio zaista loš, dok je on igrao veoma dobro. Ipak, čak i u takvim okolnostima, mislim da je meč bio prilično izjednačen. U nekoliko važnih trenutaka nisam pružio najbolje što mogu. Takođe, rekao bih da je u pojedinim situacijama imao i sreće. Barem ja tako mislim. Znate, neke riterne, neke udarce pogodio je ramom reketa, ali je loptica ipak završavala u terenu, pa je uspevao da ostane u poenu. I te situacije je maksimalno koristio, jer bi posle takvog srećnog udarca odigrao zaista odličan poen. U određenim trenucima igrao je na veoma visokom nivou“.

Nastavio je…

- Rekao bih da sam tokom meča, u nekim ključnim trenucima, i ja priželjkivao malo sreće, ali je nisam imao. Međutim, takav je tenis. On je u pojedinim situacijama maksimalno iskoristio svoje prilike, zgrabio ih je i to je to. Sve što sada mogu da kažem jeste da moram da se vratim kući, pripremim za ono što sledi, ponovo prionem na trening i pokušam da igram bolje na sledećem turniru.

Alkaraz je potom detaljnije govorio o problemima sa kojima se suočavao tokom meča.

- Iskreno, nisam igrao onako kako sam želeo. Napravio sam mnogo grešaka. Nisam uspevao da pronađem dobru poziciju prilikom riterna. Recimo, do sada sam veoma dobro vraćao servise, ali danas jednostavno nisam mogao da pronađem pravi položaj. Naravno, moram i njemu da odam priznanje. Mislim da je servirao zaista, zaista dobro. Ali, znate, čak i kada bih uspeo da uđem u ritam i razvijem poen, pravio sam mnogo grešaka. Nisam se osećao prijatno prilikom udaraca, nisam imao pravi osećaj za lopticu. Zato sam veoma razočaran današnjim mečom, jer nisam uspeo da pronađem rešenje. Jednostavno, napravio sam previše neiznuđenih grešaka.

Na pitanje kojim segmentima igre je najviše nezadovoljan, Španac nije morao dugo da razmišlja.

"Svakim", zaključio je Karlos i nesrećan napustio Šangaj.