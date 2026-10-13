PORUKE KOJE JE PAJTIĆ SLAO SARADNICIMA: Instrukcije za blokade, pritisak na institucije i delovanje plenuma! (FOTO)

Poruke koje je Bojan Pajtić tokom marta slao svojim saradnicima otkrivaju planove, smernice i konkretne instrukcije za dalje delovanje. U njima se razmatraju aktivnosti blokadera, uloga studentskih plenuma i zborova građana, kao i načini organizovanja i sprovođenja planiranih akcija. Ove poruke predstavljene su kao korpus delikti, odnosno ključni dokaz da je Pajtić imao značajnu ulogu u usmeravanju blokaderskih aktivnosti, uz instrukcije koje su njegovi saradnici trebalo dalje da prenesu i sprovedu u delo.

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Ekskluzivni, ključni dokazi koji potvrđuju da Bojan Pajtić nije samo jedan od učesnika blokaderskih aktivnosti, već figura u samom centru iniciranja, planiranja i koordinacije pokušaja obojene revolucije, čije instrukcije njegovi bliski "žuti" saradnici i poslušnici dalje prosleđuju na realizaciju studentskim "plenumima" i zborovima građana.

Ovo su instrukcije koje je lično Pajtić poslao najlojalnijim saradnicima – na dalje prosleđivanje i postupanje!

Reč je o neposrednom operativnom osmišljavanju i usmeravanju aktivnosti, na način što je Pajtić lično davao konkretne zadatke i instrukcije i potom kontrolisao njihovu realizaciju u praksi. Mnogo toga iz sadržaja Pajtićevih instrukcija zaista se i događalo – to mogu da posvedoče svi ljudi koji su živeli u Srbiji prethodnih meseci.

Jedan od primera je akcija "16 minuta tišine", koja se i danas sprovodi na pojedinim raskrsnicama i ulicama u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, a čija je uloga u Pajtićevim planovima bila da preraste u „permanentne blokade“ ne samo saobraćajnica nego i bolnica, fakulteta, škola i drugih javnih ustanova.

Istovremeno, Pajtić aktivira i veze iz inostranstva, pa u poslatim instrukcijama traži (a tokom prethodnih meseci realizacija se videla u praksi) da se blokaderi obrate centrima moći u Briselu, Berlinu i Parizu, sa ciljem da se blokaderskim "zahtevima", a time i njegovim skrivenim interesima, obezbede što šira međunarodna vidljivost i politička podrška i ostvari dodatni pritisak na domaće institucije, na šta su se, kao što je dobro poznato, odazvali pojedini "evroparlamentarci", poput Tonina Picule, Sandra Gocija, Irene Joveve itd. "Delegacije"“ blokadera aktivno sprovode ove naloge već mesecima, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Takođe, svestan da je jedan od glavnih uspeha aktuelnih vlasti Srbije ekonomski preporod zemlje, Pajtić se posebno fokusirao na sprovođenje aktivnosti usmerenih na blokiranje i opstrukciju ekonomskih i privrednih procesa, sa jasnim ciljem urušavanja životnog standarda građana, u sklopu čega je beskrupulozno rukovodio sastavljanjem spiskova privrednih subjekata (restorana, prodavnica i drugih privatnih biznisa) u vlasništvu njima nepodobnih osoba, kako bi ih izložio pritisku i medijskom linču i posledično okončao njihovo poslovanje. Na taj način Pajtić je instruisao na jedan od glavnih preduslova sprovođenja obojene revolucije – prelivanje pritiska sa institucionalne i političke sfere i na privredu, uz direktnu pretnju po materijalnu egzistenciju građana. I sve ovo smo, zaista, videli tokom prethodnih meseci – blokaderi su i ovaj zadatak izvršavali, upravo na opisani način.

Pajtić je osmislio širok model blokaderskog delovanja, koji je obuhvatio i različite forme opstrukcija i subverzija, od ometanja redovnih društvenih i privrednih procesa do organizovanih uličnih akcija za čije su povode korišćene svakakve tendenciozne i konstruisane optužbe na račun aktuelnih vlasti.

Pribavljeni dokazi ukazuju da u Pajtićevim planovima posebnu funkciju imaju predstavnici domaćih i inostranih nevladinih organizacija, kao potvrđeni eksponenti stranih službi i interesa, sa kojima i Pajtić ima višedecenijsku saradnju. Njihov doprinos ogleda se u kreiranju medijskog narativa protiv domaćih vlasti, uz istovremeno obezbeđivanje materijalne i svake druge logistike za nastup blokadera (iza kojih kao autoritet stoji upravo Pajtić), na šta su u prethodnim danima, između ostalih, otvoreno ukazali Milo Lompar, Dejan Mirović, Dragan Milić i drugi.

Među NVO koje se pominju u ovim porukama, predstavljeno je da Pajtić posebno važnu ulogu daje predstavnicima organizacije CRTA, nazivajući ih „iskusnim akterima“, koji su se u punoj meri posvetili i stavili u funkciju favorizovanja i promovisanja blokaderskih aktivnosti. I njihovo učešće potvrđeno je u događajima kojima Srbija svedoči prethodnih meseci.

Organizacija izbornih štabova, treninzi za sprovođenje izbora i delovanje u kampanji – i ovi delovi Pajtićevog plana aktivno se sprovode od strane blokadera, upravo sada. I to je realnost koju je razvoj događaja potvrdio.

Originalne poruke iz prepiski kojima je Bojan Pajtić autor jasno pokazuju sve.

Posebno svetlo na događaje baca činjenica da je aktivnosti blokadera dirigovao – osvedočeni narkoman i kokainski zavisnik, što je u poslednje vreme nesumnjivo potvrđeno uprkos njegovom neveštom negiranju. Radeći ne samo u senci već u pravoj, gustoj magli opijata i pohlepe, Pajtić je svojim najbližim saradnicima izdavao smernice i direktive kako da kroz formiranu mrežu unutar studentskih „plenuma“ i takozvanih zborova građana sistematski urušavaju institucije države i stvaraju uslove za haotični scenario po kom bi se oni sami, bez obzira na žrtve i posledice, ponovo dokopali vlasti!

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti