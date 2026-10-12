Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

В.М.

12. 10. 2026. u 11:14

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

15.30 Legnica - Stal Mjelec |2+ (2.20)

19.00 Fordž - Inter Toronto |2+ (2.00)

Kvota: 4.40

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