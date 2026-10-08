Neke tradicije se nikada ne ruše - Evo TIP predloga za utakmicu Šamrok - Drogheda
Šamrok Rovers na svom stadionu u Dablinu dočekuje Droghedu Junajted u okviru 33. kola Premijer divizije.
Domaćin trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa 59 bodova, a u ovaj meč ulazi posle važne i dramatične pobede nad Voterfordom rezultatom tri prema dva.
Gosti se sa druge strane nalaze na devetoj poziciji sa 34 boda. Iako je Drogheda u poslednje vreme popravila formu, njihova defanzivna linija je i dalje jedna od slabijih u ligi, uz prosek od čak 1,6 primljenih golova po meču.
Šamrok na svom terenu igra tradicionalno snažno protiv ovog rivala, a u prethodnom okršaju pred svojim navijačima slavio je ubedljivo sa četiri prema jedan. Očekuje se da domaćin ponovo od prvog minuta preuzme kontrolu nad utakmicom i nametne svoj ritam.
NAŠ TIP: D2+ (kvota 1,53)
Preporučujemo
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
08. 10. 2026. u 09:41
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
08. 10. 2026. u 09:09
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
08. 10. 2026. u 08:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)