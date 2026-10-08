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Neke tradicije se nikada ne ruše - Evo TIP predloga za utakmicu Šamrok - Drogheda

Olja Mrkić

08. 10. 2026. u 12:31

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Šamrok Rovers na svom stadionu u Dablinu dočekuje Droghedu Junajted u okviru 33. kola Premijer divizije.

Неке традиције се никада не руше - Ево ТИП предлога за утакмицу Шамрок - Дрогхеда

Andreas L Eriksson / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Domaćin trenutno zauzima treće mesto na tabeli sa 59 bodova, a u ovaj meč ulazi posle važne i dramatične pobede nad Voterfordom rezultatom tri prema dva.

Gosti se sa druge strane nalaze na devetoj poziciji sa 34 boda. Iako je Drogheda u poslednje vreme popravila formu, njihova defanzivna linija je i dalje jedna od slabijih u ligi, uz prosek od čak 1,6 primljenih golova po meču.

Šamrok na svom terenu igra tradicionalno snažno protiv ovog rivala, a u prethodnom okršaju pred svojim navijačima slavio je ubedljivo sa četiri prema jedan. Očekuje se da domaćin ponovo od prvog minuta preuzme kontrolu nad utakmicom i nametne svoj ritam.

NAŠ TIP: D2+ (kvota 1,53)

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