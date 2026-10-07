"DNO POLITIKE BEZUMLJA I AGRESIJE" Miloš Vučević oštro osudio skandalozni napad na žene u Valjevu: Hitno pohapsiti i sankcionisati nasilnike

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević oštro je osudio napad koji se danas dogodio u režiji pripadnika tzv. studentske liste u Valjevu.

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Fizički napad na Ninu Kuburović i Tanju Zdravković, čupanje za kosu i polivanje vodom od strane pristalica takozvane "Studentske liste", predstavlja dno politike bezumlja, mržnje i agresije koju već mesecima propagira politička konkurencija.

Ovo nije nikakva borba za bolju budućnost, već ogoljeno nasilje nad ženama koje pokazuje šta je jedina politika naših protivnika – zastrašivanje, udaranje i maltretiranje onih koji misle drugačije.

Srpska napredna stranka zahteva od nadležnih državnih organa, policije i tužilaštva da po hitnom postupku identifikuju, privedu i najoštrije sankcionišu sve počinioce ovog sramnog čina.

Srbija je zemlja u kojoj se garantuje bezbednost svima i u kojoj nasilje nad ženama nikada neće biti tolerisano, niti predstavljano kao politički legitimna borba.

Građani Srbije vide razliku između onih koji grade i štite našu zemlju i onih koji bi da je vode u rasulo, mržnju i ulično nasilje - naveo je Vučević.

Alo ljudi šta se dešava u Valjevu!!????? — Vladimir Štimac (@stimac15) October 6, 2026