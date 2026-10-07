"DNO POLITIKE BEZUMLJA I AGRESIJE" Miloš Vučević oštro osudio skandalozni napad na žene u Valjevu: Hitno pohapsiti i sankcionisati nasilnike
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević oštro je osudio napad koji se danas dogodio u režiji pripadnika tzv. studentske liste u Valjevu.
Fizički napad na Ninu Kuburović i Tanju Zdravković, čupanje za kosu i polivanje vodom od strane pristalica takozvane "Studentske liste", predstavlja dno politike bezumlja, mržnje i agresije koju već mesecima propagira politička konkurencija.
Ovo nije nikakva borba za bolju budućnost, već ogoljeno nasilje nad ženama koje pokazuje šta je jedina politika naših protivnika – zastrašivanje, udaranje i maltretiranje onih koji misle drugačije.
Srpska napredna stranka zahteva od nadležnih državnih organa, policije i tužilaštva da po hitnom postupku identifikuju, privedu i najoštrije sankcionišu sve počinioce ovog sramnog čina.
Srbija je zemlja u kojoj se garantuje bezbednost svima i u kojoj nasilje nad ženama nikada neće biti tolerisano, niti predstavljano kao politički legitimna borba.
Građani Srbije vide razliku između onih koji grade i štite našu zemlju i onih koji bi da je vode u rasulo, mržnju i ulično nasilje - naveo je Vučević.
Preporučujemo
Zašto studenti iz Republike Srpske smatraju da su ih studenti iz Srbije izdali?
07. 10. 2026. u 08:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)