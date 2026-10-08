Tip fudbal

Loš napad i još gora odbrana gostiju: Banaćani će lako izaći na kraj sa klubom slavnog imena

Olja Mrkić

08. 10. 2026. u 11:33

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Ovaj duel donosi suprotstavljenost trenutne forme i plasmana na tabeli.

Лош напад и још гора одбрана гостију: Банаћани ће лако изаћи на крај са клубом славног имена

FOTO: Stefan Panaitescu/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Politehnika Temišvar i CSA Steaua sastaju se na Stadionu Elektrika u okviru Druge lige Rumunije.

Domaćin u ovaj meč ulazi sa druge pozicije i sa ukupno dvadeset bodova. Njihov napad funkcioniše odlično i u proseku postiže preko dva gola po utakmici, što pokazuje veliku efikasnost u završnici.

Sa druge strane, gosti sakupljaju bodove sa velikom mukom i zauzimaju tek osamnaesto mesto sa skromnih pet bodova. Odbrana Steaue je veoma ranjiva i prosečno prima preko dva gola po utakmici.

Iako su gosti u poslednjim mečevima pokazali određeni pomak u napadu, ukupni prvenstveni učinak stavlja ih u podređen položaj. Domaćin pokazuje konstantnost koja bi trebalo da prevagne.

Glavni tip za ovu utakmicu je pobeda Politehnike uz očekivanje efikasnog meča sa više golova.

TIP NOVOSTI: 1 (1,57)

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