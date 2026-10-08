Loš napad i još gora odbrana gostiju: Banaćani će lako izaći na kraj sa klubom slavnog imena
Ovaj duel donosi suprotstavljenost trenutne forme i plasmana na tabeli.
Politehnika Temišvar i CSA Steaua sastaju se na Stadionu Elektrika u okviru Druge lige Rumunije.
Domaćin u ovaj meč ulazi sa druge pozicije i sa ukupno dvadeset bodova. Njihov napad funkcioniše odlično i u proseku postiže preko dva gola po utakmici, što pokazuje veliku efikasnost u završnici.
Sa druge strane, gosti sakupljaju bodove sa velikom mukom i zauzimaju tek osamnaesto mesto sa skromnih pet bodova. Odbrana Steaue je veoma ranjiva i prosečno prima preko dva gola po utakmici.
Iako su gosti u poslednjim mečevima pokazali određeni pomak u napadu, ukupni prvenstveni učinak stavlja ih u podređen položaj. Domaćin pokazuje konstantnost koja bi trebalo da prevagne.
Glavni tip za ovu utakmicu je pobeda Politehnike uz očekivanje efikasnog meča sa više golova.
TIP NOVOSTI: 1 (1,57)
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