Loš napad i još gora odbrana gostiju: Banaćani će lako izaći na kraj sa klubom slavnog imena

Ovaj duel donosi suprotstavljenost trenutne forme i plasmana na tabeli.

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Politehnika Temišvar i CSA Steaua sastaju se na Stadionu Elektrika u okviru Druge lige Rumunije.

Domaćin u ovaj meč ulazi sa druge pozicije i sa ukupno dvadeset bodova. Njihov napad funkcioniše odlično i u proseku postiže preko dva gola po utakmici, što pokazuje veliku efikasnost u završnici.

Sa druge strane, gosti sakupljaju bodove sa velikom mukom i zauzimaju tek osamnaesto mesto sa skromnih pet bodova. Odbrana Steaue je veoma ranjiva i prosečno prima preko dva gola po utakmici.

Iako su gosti u poslednjim mečevima pokazali određeni pomak u napadu, ukupni prvenstveni učinak stavlja ih u podređen položaj. Domaćin pokazuje konstantnost koja bi trebalo da prevagne.

Glavni tip za ovu utakmicu je pobeda Politehnike uz očekivanje efikasnog meča sa više golova.

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