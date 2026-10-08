"STUDENTSKA LISTA" I CRTA KRENULI U OTVORENI OBRAČUN SA RUSIJOM: Moramo zaustaviti sve što u Srbiju dolazi od Putina i Kremlja!
"STUDENTSKA lista" je uduružena sa CRTOM započela novu eru mržnje i ludosti. Otvoreno su krenuli u obračun sa Rusijom.
U teksu objavljenom na poratu "Nova.rs" koji je u suštini intervju sa Rašom Nedeljkov, programskim direktorom organizacije CRTA, između ostalog navode sledeće:
"Istraživanja javnog mnjenja kontinuirano pokazuju da su građani Srbije mnogo naklonjeniji Rusiji nego Evropskoj uniji. To se često objašnjava istorijskim vezama Srbije i Rusije, bliskošću religije i kulture. Previđa se da su ti podaci proizvod vrlo aktivnog i aktuelnog propagandnog delovanja najuticajnijih medija koji rade po direktivama vlasti."
"Crtin monitoring medija, kojim su obuhvaćene centralne informativne emisije i jutarnji programi televizija s nacionalnom pokrivenošću, pokazuje da Rusija i EU imaju približan broj pominjanja, ali je u slučaju Rusije tonalitet u 88 odsto slučajeva afirmativan. Za EU je negativan u 84 odsto medijskog vremena u kojem se pominje. To je obrazac koji nije svojstven sam ovoj godini, ponavlja se godinama. Pri tome, negativni narativi o EU izlaze iz jasnog modela koji je oblikovan u Moskvi i koji se prepoznaje i u retorici ekstremističkih političkih opcija i populističkih pokreta koji jačaju i na Zapadu" kaže Nedeljkov za Nova.rs.
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