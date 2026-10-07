VAŽNA PORUKA VUČIĆA: Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo! (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se novom objavom i snažnim porukama putem društvenih mreža.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Uvek uz građane Srbije, uvek sa narodom Srbije, pobedićemo! - naveo je Vučić u opisu objave.

- Hvala vam za svaku vrstu ljubavi, i hvala vam za to što ste se organizovali i sami, uz našu podršku. A ja ću, dokle to budete želeli, biti na čelu otpora teroru, otpora totalitarizmu, svim njihovim pretnjama. Borićemo se i pobedićemo ih...

Samo vas molim da uložite svu energiju, da sve svoje prijatelje, komšije, članove porodica obavestite, da ih zamolite da shvate koliko je važno da pokažemo odgovornost, disciplinu.

Mnogo je novca uloženo u rušenje Srbije, biće veliki odziv, i sa tim velikim odzivom, što je dobar odraz demokratije, dobro se pokazuje kako i na koji način je stvarno raspoloženje naroda, i da ih u takvim uslovima pobedimo, ne malom, već ubedljivom razlikom - rekao je on.

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