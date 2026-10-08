RUSI STEŽU OBRUČ U HARKOVSKOJ OBLASTI: Ministarstvo odbrane otkrilo detalje
RUSKE snage su uspostavile kontrolu nad naseljem Anopolje u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i proširuju spoljašnju zonu kontrole. Ukrajinske snage su u protekla 24 sata izgubile do 40 vojnika i artiljerijsko oruđe unutar obruča, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.
Mesto Anopolje u Harkovskoj oblasti je pod ruskom kontrolom, a borbe se nastavljaju za uspostavljanje kontrole nad selima Prikolotno i Kotovka u Harkovskoj oblasti, dodaje se u izveštaju. Ukupno, u zoni odgovornosti grupe trupa "Sever", neprijatelj je izgubio do 280 vojnika, 19 automobila, dva artiljerijska oruđa i tri stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su do 210 vojnika, oklopno borbeno vozilo "sneč" britanske proizvodnje, lanser višecevnog raketnog sistema HIMARS američke proizvodnje, samohodnu artiljerijsku jedinicu "gvozdika", 12 automobila i stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije linije i položaje. Neutralisale su više od 160 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 34 automobila i kontrabaterijsku stanicu.
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su do 535 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 12 automobila, artiljerijsko oruđe i radarsku stanicu.
U Dobropolju u Donjeckoj Narodnoj Republici, jurišne grupe 51. armije nastavile su da napreduju u centralnim i severnim delovima grada, dodaju u ministarstvu.
Jedinice marinaca, napredujući ka jugozapadu, zauzele su sportski kompleks, očistile stadion i preostali deo parka. U protekla 24 sata oslobođeno je 103 objekta, a neutralisano je više od 25 ukrajinskih vojnika u ovom području, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu. Ukrajinske snage izgubile su u zoni njihove odgovornosti do 295 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, devet automobila i dva artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 30 vojnika, 20 vozila, haubica M777 i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Avijacija, dronovi, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte za proizvodnju i skladištenje dronova, skladišta raketnog i artiljerijskog oružja i municije, kao i privremena mesta raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su sedam vođenih avio-bombi, jedan projektil američkog višecevnog sistema HIMARS i 1.062 drona sa fiksnim krilima.
(RT Balkan)
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