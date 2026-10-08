"Žuto-crni" ne daju prvo mesto

KuPS dočekuje Oulu u 26. kolu finske Veikauslige, sa namerom da učvrsti prvo mesto na tabeli.

Pawel C / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je prvi sa 43 boda, dok gosti zauzimaju petu poziciju sa 34.

KuPS je u poslednjih pet utakmica ostvario dve pobede i dva remija, uz samo jedan poraz. Odbrana je posebno dobro funkcionisala, pošto je ekipa primila svega dva gola u tom periodu. Ipak, napad nije preterano efikasan, sa četiri postignuta pogotka.

Oulu je u znatno lošijoj formi. Posle pobede nad Jarom i remija sa SJK-om, nanizao je tri poraza, a u poslednjih pet mečeva postigao je samo dva gola. Čak četiri puta u tom nizu nije uspeo da zatrese mrežu protivnika.

Iako je Oulu dobio poslednji međusobni susret rezultatom 2:0, trenutna forma i prednost domaćeg terena daju KuPS-u ulogu favorita. Očekujem da domaćin preuzme inicijativu i prvi postigne gol.

NAŠ TIP: KuPS daje prvi gol (kvota 1,50)