"Žuto-crni" ne daju prvo mesto
KuPS dočekuje Oulu u 26. kolu finske Veikauslige, sa namerom da učvrsti prvo mesto na tabeli.
Domaćin je prvi sa 43 boda, dok gosti zauzimaju petu poziciju sa 34.
KuPS je u poslednjih pet utakmica ostvario dve pobede i dva remija, uz samo jedan poraz. Odbrana je posebno dobro funkcionisala, pošto je ekipa primila svega dva gola u tom periodu. Ipak, napad nije preterano efikasan, sa četiri postignuta pogotka.
Oulu je u znatno lošijoj formi. Posle pobede nad Jarom i remija sa SJK-om, nanizao je tri poraza, a u poslednjih pet mečeva postigao je samo dva gola. Čak četiri puta u tom nizu nije uspeo da zatrese mrežu protivnika.
Iako je Oulu dobio poslednji međusobni susret rezultatom 2:0, trenutna forma i prednost domaćeg terena daju KuPS-u ulogu favorita. Očekujem da domaćin preuzme inicijativu i prvi postigne gol.
NAŠ TIP: KuPS daje prvi gol (kvota 1,50)
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