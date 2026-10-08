Fudbal

Danca čeka duga pauza: Kasper Dolberg uspešno operisan

Танјуг

08. 10. 2026. u 11:36

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FUDBALERI Ajaksa i reprezentativac Danske Kasper Dolberg uspešno je podvrgnut operaciji desnog kolena, saopštio je u sredu holandski klub.

Данца чека дуга пауза: Каспер Долберг успешно оперисан

FOTO: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kopljanici" su naveli da se napadač povredio pre nekoliko dana na treningu reprezentacije Danske uoči mečeva u Ligi nacija.

- Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta je dobro prošla. Naravno, zadovoljan sam zbog toga, iako ću imati veliku pauzu zbog ove povrede. U narednom periodu moraću u potpunosti da se posvetim oporavku. Uskoro se vraćam u Amsterdam kako bih tamo nastavio rehabilitaciju - rekao je Dolberg, preneo je zvanični sajt kluba.

Klub iz Amsterdama nije objavio koliko će danski fudbaler odsustvovati sa terena, ali lokalni mediji navode da neće igrati do kraja sezone.

Ovaj 29-godišnjak je član Ajaksa od prošle godine, a u karijeri je igrao još za, Silkeborg, Nicu, Sevilju, Hofenhajm i Anderleht.

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