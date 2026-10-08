Danca čeka duga pauza: Kasper Dolberg uspešno operisan

FUDBALERI Ajaksa i reprezentativac Danske Kasper Dolberg uspešno je podvrgnut operaciji desnog kolena, saopštio je u sredu holandski klub.

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"Kopljanici" su naveli da se napadač povredio pre nekoliko dana na treningu reprezentacije Danske uoči mečeva u Ligi nacija.

- Operacija prednjeg ukrštenog ligamenta je dobro prošla. Naravno, zadovoljan sam zbog toga, iako ću imati veliku pauzu zbog ove povrede. U narednom periodu moraću u potpunosti da se posvetim oporavku. Uskoro se vraćam u Amsterdam kako bih tamo nastavio rehabilitaciju - rekao je Dolberg, preneo je zvanični sajt kluba.

Kasper Dolberg successfully underwent surgery on his right knee in Copenhagen on Tuesday. The striker sustained the injury during a training session with the Danish national team during the international break. Wishing you a speedy recovery, Kasper! ❤️ https://t.co/7ntz22mpg3 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2026

Klub iz Amsterdama nije objavio koliko će danski fudbaler odsustvovati sa terena, ali lokalni mediji navode da neće igrati do kraja sezone.

Ovaj 29-godišnjak je član Ajaksa od prošle godine, a u karijeri je igrao još za, Silkeborg, Nicu, Sevilju, Hofenhajm i Anderleht.

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