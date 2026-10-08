"POKRETNI KOVČEG" UNIŠTEN U EKSPLOZIJI: Rusi razneli NATO oklopnjak, nema preživelih
Ruski vojnici su uništili britansko oklopno borbeno vozilo „Sneč”, poznato pod nadimkom „pokretni mrtvački sanduk”, koje su koristile Oružane snage Ukrajine.
Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.
Vozilo su u zoni specijalne vojne operacije pogodili pripadnici grupe snaga „Zapad”, precizirano je u saopštenju.
Ovo vozilo je od britanske vojske dobilo nadimak „pokretni mrtvački sanduk” zbog slabe zaštite u borbenim uslovima.
Prvobitno je „Sneč” bio dizajniran isključivo za patroliranje u Severnoj Irskoj.
Međutim, tokom operacija u Iraku i Avganistanu, Velika Britanija je ova vozila koristila u pravim borbenim dejstvima, gde su se pokazala ranjivim na mine i eksplozivne naprave, što je dovelo do pogibije najmanje 37 britanskih vojnika.
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