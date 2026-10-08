Svet

"POKRETNI KOVČEG" UNIŠTEN U EKSPLOZIJI: Rusi razneli NATO oklopnjak, nema preživelih

Новости онлајн

08. 10. 2026. u 13:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ruski vojnici su uništili britansko oklopno borbeno vozilo „Sneč”, poznato pod nadimkom „pokretni mrtvački sanduk”, koje su koristile Oružane snage Ukrajine.

ПОКРЕТНИ КОВЧЕГ УНИШТЕН У ЕКСПЛОЗИЈИ: Руси разнели НАТО оклопњак, нема преживелих

MOD Rusije

Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Vozilo su u zoni specijalne vojne operacije pogodili pripadnici grupe snaga „Zapad”, precizirano je u saopštenju.

Ovo vozilo je od britanske vojske dobilo nadimak „pokretni mrtvački sanduk” zbog slabe zaštite u borbenim uslovima.

Prvobitno je „Sneč” bio dizajniran isključivo za patroliranje u Severnoj Irskoj.

Međutim, tokom operacija u Iraku i Avganistanu, Velika Britanija je ova vozila koristila u pravim borbenim dejstvima, gde su se pokazala ranjivim na mine i eksplozivne naprave, što je dovelo do pogibije najmanje 37 britanskih vojnika.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

POČINjE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!