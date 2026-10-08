GOSTI SU U ODLIČNOM RITMU: Domaćin ima ozbiljne probelem sa realizacijom

MB Ruisat u četvrtom kolu alžirske Prve lige dočekuje vodeći USM Alžir.

Samuel Shivambu/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

MB Ruisat u četvrtom kolu alžirske Prve lige dočekuje USM Alžir. Domaćin u ovaj susret ulazi sa velikim motivom da pred svojim navijačima prekine seriju lošijih rezultata i popravi učinak u napadačkoj liniji.

Iako gosti dolaze u dobroj formi, MB Ruisat je na svom terenu tradicionalno neugodan rival. U poslednjem međusobnom susretu odigranom u maju, Ruisat je savladao USM Alžir rezultatom jedan prema nula, što im daje dodatno samopouzdanje pred ovaj duel.

Očekuje se da domaćin od samog starta defanzivno postavi čvrst blok i čeka svoje šanse iz tranzicije. Gosti će teško probijati organizovanu odbranu, pa nas očekuje meč sa malim brojem golova i velikom borbom na sredini terena.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 1,50)

