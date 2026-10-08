Hitno se oglasili iz Partizana pred utakmicu sezone
Fudbalski potresi u Humskoj se ne stišavaju, a pred izabranicima Saše Ilića sada je meč sezone!
Fudbaleri Partizana u okviru 11. kolu Superlige Srbije dočekuju ekipu Novog Pazara pod nezapamćenim pritiskom. Crno-beli se nalaze na šokantnoj, ponižavajućoj 11. poziciji na tabeli, a tri boda u ovom duelu su apsolutni imperativ ako klub želi da izbegne potpunu katastrofu i započne hitan beg ka vrhu!
Zbog ogromnog naboja koji prati ovaj duel, uprava kluba se hitno oglasila zvaničnim saopštenjem i izdala dramatične instrukcije za sve navijače koji planiraju da dođu na stadion u nedelju, 11. oktobra u 17 časova. Kontrole će biti brutalne, a pravila rigoroznija nego ikada!
Uprava kluba je prelomila i otvorila kapije za online prodaju koja je zvanično startovala ovog četvrtka od 10 časova preko sajta Ticketline. Za one koji čekaju poslednji čas, blagajne na stadionu radiće u nedelju od 12 sati pa sve do samog starta utakmice.
Doneta je odluka i o cenama ulaznica za ovaj meč visokog rizika:
Jug: 800 dinara
Lože Istok: 2.500 dinara
Lože Zapad: 5.000 dinara
Iz tabora Partizana posebno ističu da shodno Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Republike Srbije, prodaja ulaznica za građane Republike Srbije moguća je samo uz identifikacioni dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš) ili za strance (pasoš). Te da lica mlađa od 16 godina ne mogu sama kupiti ulaznicu niti biti na sportskoj manifestaciji bez punoletnog pratioca, već da jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.
Deca do sedam godina starosti, uz pratnju roditelja ili staratelja ne plaćaju ulaznicu.
Preporučujemo
Albanka pred utakmicu uhvaćena u nestvarnim scenama
08. 10. 2026. u 09:31 >> 09:48
Evo ko je prvi rival Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju
08. 10. 2026. u 09:18
Arsenal završava veliki posao: Jedan od najboljih igrača ostaje u klubu!
08. 10. 2026. u 09:08
CEO REGION U NEVERICI! Edin Džeko se krsti kao pravoslavac
08. 10. 2026. u 06:42 >> 09:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)