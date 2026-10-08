Hitno se oglasili iz Partizana pred utakmicu sezone

Fudbalski potresi u Humskoj se ne stišavaju, a pred izabranicima Saše Ilića sada je meč sezone!

Foto: FK Partizan

Fudbaleri Partizana u okviru 11. kolu Superlige Srbije dočekuju ekipu Novog Pazara pod nezapamćenim pritiskom. Crno-beli se nalaze na šokantnoj, ponižavajućoj 11. poziciji na tabeli, a tri boda u ovom duelu su apsolutni imperativ ako klub želi da izbegne potpunu katastrofu i započne hitan beg ka vrhu!

Zbog ogromnog naboja koji prati ovaj duel, uprava kluba se hitno oglasila zvaničnim saopštenjem i izdala dramatične instrukcije za sve navijače koji planiraju da dođu na stadion u nedelju, 11. oktobra u 17 časova. Kontrole će biti brutalne, a pravila rigoroznija nego ikada!

Uprava kluba je prelomila i otvorila kapije za online prodaju koja je zvanično startovala ovog četvrtka od 10 časova preko sajta Ticketline. Za one koji čekaju poslednji čas, blagajne na stadionu radiće u nedelju od 12 sati pa sve do samog starta utakmice.

Doneta je odluka i o cenama ulaznica za ovaj meč visokog rizika:

Jug: 800 dinara



Lože Istok: 2.500 dinaraLože Zapad: 5.000 dinara

Iz tabora Partizana posebno ističu da shodno Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Republike Srbije, prodaja ulaznica za građane Republike Srbije moguća je samo uz identifikacioni dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš) ili za strance (pasoš). Te da lica mlađa od 16 godina ne mogu sama kupiti ulaznicu niti biti na sportskoj manifestaciji bez punoletnog pratioca, već da jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Deca do sedam godina starosti, uz pratnju roditelja ili staratelja ne plaćaju ulaznicu.







