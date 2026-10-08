Politika

DRAGAN MILIĆ PRIZNAO: Iza "studentske liste" stoji DS i Biljana Stojković, nemaju nikakav plan ni program (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2026. u 12:50

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DARAGAN Milić, blokaderski samoproklamovani niški lokal-patriota priznao je ko stoji iza osnivanja "studentske liste".

ДРАГАН МИЛИЋ ПРИЗНАО: Иза студентске листе стоји ДС и Биљана Стојковић, немају никакав план ни програм (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Slavija Info

Kako se može čuti, tokom jednog razgovora u kafani rekao je da su "žuti" napravili "studentsku listu",  i da iza svega stoji Biljana Stojković.

Nadalje za nju kaže koja je sada u Demokratskoj stranici i da je pre bila "vezani agent".

Dodaje da oni i "Kreni-promeni" stoje iza tzv. studentske liste 

Jasno kaže da u njihovoj politci nema programa, nema ničega.

 Opširnije u videu koji sledi:

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