DRAGAN MILIĆ PRIZNAO: Iza "studentske liste" stoji DS i Biljana Stojković, nemaju nikakav plan ni program (VIDEO)

DARAGAN Milić, blokaderski samoproklamovani niški lokal-patriota priznao je ko stoji iza osnivanja "studentske liste".

Foto: Printskrin/Slavija Info

Kako se može čuti, tokom jednog razgovora u kafani rekao je da su "žuti" napravili "studentsku listu", i da iza svega stoji Biljana Stojković.

Nadalje za nju kaže koja je sada u Demokratskoj stranici i da je pre bila "vezani agent".

Dodaje da oni i "Kreni-promeni" stoje iza tzv. studentske liste

Jasno kaže da u njihovoj politci nema programa, nema ničega.

Opširnije u videu koji sledi: