DRAGAN MILIĆ PRIZNAO: Iza "studentske liste" stoji DS i Biljana Stojković, nemaju nikakav plan ni program (VIDEO)
DARAGAN Milić, blokaderski samoproklamovani niški lokal-patriota priznao je ko stoji iza osnivanja "studentske liste".
Kako se može čuti, tokom jednog razgovora u kafani rekao je da su "žuti" napravili "studentsku listu", i da iza svega stoji Biljana Stojković.
Nadalje za nju kaže koja je sada u Demokratskoj stranici i da je pre bila "vezani agent".
Dodaje da oni i "Kreni-promeni" stoje iza tzv. studentske liste
Jasno kaže da u njihovoj politci nema programa, nema ničega.
Opširnije u videu koji sledi:
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