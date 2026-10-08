CRNO-BELI HVATAJU POSLEDNJI VOZ

HJK dočekuje VPS u 26. kolu Veikauslige.

FOTO: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

HJK je u poslednjih pet utakmica ostvario dve pobede, dva remija i poraz. Seriju je započeo pobedom nad Ilvesom na gostovanju (2:1), a potom je u finalu Kupa Finske izgubio od Intera iz Turkua (0:1). Usledila je prvenstvena pobeda nad istim protivnikom (2:1), a zatim i remiji sa KuPS-om (0:0) i Gnistanom (1:1).

U poslednjih pet mečeva HJK je postigao pet i primio četiri gola. U Veikausligi prosečno postiže 1,6 golova po utakmici, a prima 1,2. Napad u poslednje vreme nije bio naročito efikasan, ali je odbrana uglavnom bila stabilna, pa je ekipa u četiri od pet mečeva izbegla poraz.

HJK zauzima treće mesto u grupi za šampiona sa 37 bodova. Tim je i dalje u dobroj poziciji, a pobeda nad Interom iz Turkua pokazala je da može da osvaja bodove i protiv direktnih konkurenata. Ipak, učinak u napadu u poslednjim utakmicama ostavlja prostor za poboljšanje.

VPS je takođe imao promenljive rezultate u poslednjih pet mečeva. Pobedio je Ilves sa 1:0, posle čega je izgubio od Lahtija i Oulua sa po 0:1. Usledila je pobeda od 1:0, ali je u poslednjem kolu poražen od KuPS-a sa 0:2.

Gosti su u tom periodu postigli samo dva gola i primili četiri. U Veikausligi prosečno postižu 1,2 gola po utakmici, a primaju jedan. Napad predstavlja najveći problem, što potvrđuju i tri poslednja meča u kojima VPS nije uspeo da postigne gol.

VPS je šesti na tabeli sa 33 boda. Ekipa je sposobna da odigra čvrste utakmice, ali joj nedostaje efikasnost u završnici. U poslednjih pet međusobnih susreta HJK je slavio tri puta, VPS jednom, dok je jedan meč završen nerešeno. Poslednji duel odigran je u julu, kada je HJK na svom terenu pobedio sa 2:1.

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