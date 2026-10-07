Kristijano Ronaldo poslao poruku Mesiju nakon što je Argentinac odigrao poslednji meč za Argentinu!

Čak se i Mesijev "najveći neprijatelj" oglasio oko odlaska Argentinca iz reprezentativnog fudbala.

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Rivalstvo između Lionela Mesija i Kristijana Ronalda predstavlja jedno od najvećih i najdužih sportskih rivalstava u istoriji fudbala. Trajalo je skoro dve decenije, a obeležilo je eru tokom koje su njih dvojica dominirala svetskim fudbalom, osvajajući najveće individualne i timske trofeje.

Nakon što je Leo odigrao poslednju utakmicu u karijeri u dresu Argentine, zahvalio se svima putem društvenih mreža, a to je komentarisao njegov najveći rival na terenu Kristijano Ronaldo.

- Leo, toliko godina si branio svoju zemlju i ispisao istoriju koja će zauvek trajati. Imam ogromno poštovanje prema svemu što si postigao sa Argentinom. Veliki zagrljaj - napisao je Ronaldo na Mesijevom “Instagram” profilu.

Za reprezentaciju Argentine – Mesi je odigrao 208 utakmica i postigao 126 golova. Kruna karijere mu je svakako osvajanje Mundijala u Kataru 2022. godine.

Vrhunac rivalstva dostignut je između 2009. i 2018. godine, kada je Ronaldo nastupao za Real Madrid, a Mesi za Barselonu. Njihovi direktni dueli u španskom prvenstvu i Ligi šampiona privlačili su stotine miliona gledalaca širom sveta.