PONOŠ OTKRIO PRAVU ISTINU: Iza studentske liste stoji strani faktor (VIDEO)

ZDRAVKO Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE) je tokom jednog od gostovanja u svojoj naveo da studentska lista osim vlasti, želi da vidi leđa i opoziciji koju nazivaju starom opozicijom, potršenom opozicijom u svakom slučaju nesposobnom i nekompetentnom da se uhvati u koštac sa promenom režima.

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Voditelj nije očekivao iskren i direktan odgovor od Ponoša koji je bez zadrške izgovorio da je taj narativ stimulisan spolja.

Dalje kaže Ponoš:

- To je ideja da se od Srbije napravi u političkom smislu spržena zemlja. Spržena zemlja u kojoj više neće biti političkih stranaka, jer niti je SNS politička stranka, niti je studentska lista politička stranka. Videćemo šta će biti, da li će se iz toga izroditi nešto…Ali smrt višestranačju je onda očigledna i može odmah da se proglasi da je to nestalo... Na toj sprženoj zemlji može nešto da samonikne. Onaj koji je uticajan, može da bira šta će od toga pustiti da raste, šta će da iščupa. Kao kada kukuruz počne da raste, pa kad se proređuje, da jedan drugom ne smeta. Osim toga, može i da se zaseje neki politički GMO, a da se ono uzgaja i odgaja, po želji preporuci odluci naručioca. Taj naručilac nije narod Srbije. Sve što nije samonikla politička opcija u Srbiji, samonikle političke stranke, nego su veštački uzgajane, odgajane, implementirane, biće posledica nečijeg drugog interesa i služiće za tuđe interese.

Navodi i sledeće:

- Ovo je zapravo prvi put da je i neko iz demokratske opozicije priznao da iza obojene revolucije i studentske liste u Srbiji stoji strani faktor i uticaj iz inostranstva. Iako su opozicione stranke sve do sada pokušavale da pravdaju studentski pokret da je i on kako Ponoš kaže „samonikao“ kada je došao u pitanju njihov sopstveni opstanak došlo je vreme i da govore istinu.

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