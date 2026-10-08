KAKAV DERBI KLUŽA: Borba za mesto koje vodi u grupu za šampiona - "studenti" u formi, u odbrani "železničara" duva promaja
Derbi Kluža igra se od 20.30, a reč je o zaostaloj utakmici četvrtog kola rumunske Lige 1.
Domaćin želi da popravi utisak posle promenljivih rezultata, dok gosti u susret ulaze sa boljim plasmanom i dve uzastopne pobede.
CFR Kluž je u poslednjih pet utakmica ostvario tri pobede i dva poraza, računajući i Kup Rumunije. Na gostovanju Čikseredi slavio je sa 3:2, potom je u Kupu Rumunije pobedio Sepsi, dok je protiv Farula kod kuće odigrao 0:0. Usledio je poraz od Sepsija u prvenstvu (1:3), a zatim pobeda nad Botošanijem (3:1).
Kluž je u tom periodu postigao deset golova, ali je primio osam. U Ligi 1 trenutno zauzima osmo mesto sa 13 bodova. Napad je najjača strana ekipe, ali odbrana nije na istom nivou, što potvrđuje i činjenica da je u poslednjih pet utakmica samo jednom sačuvala mrežu.
Univerzitateja Kluž nalazi se na petom mestu sa 15 bodova i u ovaj meč ulazi posle dve uzastopne pobede. Najpre je savladala Ocelul Galaci sa 3:0, a potom je na gostovanju Voluntariju slavila sa 2:0. Prethodno je, međutim, doživela težak poraz od Univerzitatee Krajove (0:4), što pokazuje da njene igre i dalje osciliraju.
Gosti su u poslednjih pet utakmica postigli devet golova i primili šest. U Ligi 1 prosečno postižu 1,5 golova po meču, a primaju 1,3. U poslednjih pet utakmica tri puta su primili gol, pa će odbrana biti jedan od ključnih faktora i u ovom susretu.
Međusobni susreti u poslednje vreme blago su na strani CFR-a. Domaćin je slavio u tri od poslednjih pet duela, Univerzitatea u jednom, dok je jedan meč završen nerešeno. Poslednji susret odigran je u aprilu 2026. godine, kada je CFR Kluž pobedio sa 1:0.
Kvota na pobedu domaćina iznosi 2,30, dok se za više od 2,5 golova nudi 2,10. Ipak, s obzirom na to da je Univerzitatea viša na tabeli, ali je izgubila tri od četiri gostovanja u Ligi 1, CFR uz vraćanje uloga u slučaju nerešenog ishoda deluje kao sigurnija opcija. Domaćin je dobio i poslednja dva međusobna susreta na svom terenu.
NAŠ TIP: 1DNB (kvota 1,57)
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