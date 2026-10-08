Kakva drama! Bivši fudbaler Zvezde izgubio svest na terenu (VIDEO)

DRAMA bivšeg fudbalera Crvene zvezde!

Foto: Printskrin

Naime, Bruno Duarte doživeo je dramatične trenutke tokom derbija Botafoga i Vaska da Game, pošto je posle udarca u predelu grudnog koša nakratko izgubio svest i na nosilima napustio teren.

Zabrinjavajuće scene viđene su u završnici prvog poluvremena utakmice koju je Vasko dobio sa 2:1.

Duarte je u 37. minutu, tokom duela sa Nahuelom Ferarezom, dobio nenameran udarac kolenom u predelu rebara, posle kojeg je ostao na travi i teško disao.

SUSTO NO CLÁSSICO! 🚨 Bruno Duarte, atacante do Vasco, desmaiou em campo e precisou ser substituído no clássico contra o Botafogo. 🎥: @calvino_fc https://t.co/UKULwTRvvL — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) October 8, 2026

Prema pisanju brazilskog Globo Esportea, lekarska ekipa u tim trenucima ukazivala je pomoć drugom fudbaleru, dok je nekadašnji napadač crveno-belih pokušavao da privuče pažnju. Ozbiljnost situacije primetio je Tijago Mendes, koji mu je prišao i shvatio da saigrač ne reaguje.

Mendes je pokušao da ga dozove blagim udarcima po licu i pozvao lekare, a Duarte je ubrzo ponovo počeo da se pomera. Posle ukazane pomoći iznet je na nosilima i za njega je utakmica bila završena.

Srećom, iz Brazila su potom stigle umirujuće informacije. Duarte nije morao u bolnicu, a nakon sprovedenih medicinskih procedura drugo poluvreme proveo je na klupi sa saigračima.