Fudbal

Kakva drama! Bivši fudbaler Zvezde izgubio svest na terenu (VIDEO)

М.П.

08. 10. 2026. u 12:03

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DRAMA bivšeg fudbalera Crvene zvezde!

Каква драма! Бивши фудбалер Звезде изгубио свест на терену (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, Bruno Duarte doživeo je dramatične trenutke tokom derbija Botafoga i Vaska da Game, pošto je posle udarca u predelu grudnog koša nakratko izgubio svest i na nosilima napustio teren.

Zabrinjavajuće scene viđene su u završnici prvog poluvremena utakmice koju je Vasko dobio sa 2:1.

Duarte je u 37. minutu, tokom duela sa Nahuelom Ferarezom, dobio nenameran udarac kolenom u predelu rebara, posle kojeg je ostao na travi i teško disao.

Prema pisanju brazilskog Globo Esportea, lekarska ekipa u tim trenucima ukazivala je pomoć drugom fudbaleru, dok je nekadašnji napadač crveno-belih pokušavao da privuče pažnju. Ozbiljnost situacije primetio je Tijago Mendes, koji mu je prišao i shvatio da saigrač ne reaguje.

Mendes je pokušao da ga dozove blagim udarcima po licu i pozvao lekare, a Duarte je ubrzo ponovo počeo da se pomera. Posle ukazane pomoći iznet je na nosilima i za njega je utakmica bila završena.

Srećom, iz Brazila su potom stigle umirujuće informacije. Duarte nije morao u bolnicu, a nakon sprovedenih medicinskih procedura drugo poluvreme proveo je na klupi sa saigračima.

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