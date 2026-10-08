Puklo je u svlačionici! Trener ušao u sukob sa fudbalerima Crvene zvezde

STRANAC na klupi Crvene zvezde i nije neka sreća.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ako se vratimo u prošlost samo je Valter Zenga doneo crveno-belima titulu, ne računajući Slavišu Stojanovića (Srbina iz Slovenije)! Zdenek Zeman, Riakrdo Sa Pinto, Barak Bahar... su bili samo prolaznici od kojih se mnogo očekivalo. Naročito, ovaj poslednji Izraelac je stigao sa orelom velikog pojačanja, a otišao je kao ogromno razočarenje. Sada je otkriveno i zbog čega:

Foto: M.Vukadinović

Naime, Idan Vered, takođe bivši igrač crveno-belih pričao je o Baharovom bitisanju na Marakani.

- Iznenađen sam time što Bahar nije uspeo u Zvezdi. Iskreno sam mislio da će se zadržati u Beogradu dve, tri godine i ostvariti ozbiljne rezultate. Mislim da je presudio drugačiji mentalitet, o čemu smo pričali kad je otišao iz Zvezde. Mislim da je napravio grešku što je ušao u sukob sa iskusnijim fudbalerima, zbog toga što nisu mnogo igrali. Očigledno je to bio problem, iako sam pre nego što je došao u Beograd govorio za izraelske medije i rekao da je najbolji trener kog imamo i da će se dugo zadržati u Beogradu - rekao je Vered za "Meridijan".

Foto: M.Vukadinović

Sličnu sudbinu kao i Vered doživeo je Omri Glazer.

- Omri je dobar golman, ali je prošao kao i ja. Dobro je počeo, a zatim otišao na klupu. Skoro sam rekao Abu Faniju da sve nade polažem u njega da će napraviti nešto u Zvezdi, jer se mi prethodni Izraelci nismo proslavili na "Marakani". Ni Bahar, ni Glazer, ni ja nismo uspeli da postanemo legende kluba. Verujem u Abu Fanija, jer je odličan igrač, vrhunski. Znam da početak nije bio dobar, jer je Zvezda ispala iz Evrope, ali nadam se da će se dokazati.

Nije Izrealac, ali je iz tamošnjeg prvenstva došao Loizos Loizu.

- Loizu je bio jedan od najboljih igrača prošle sezone u Hapoelu, tehničar je – brz. Međutim, i Milson je kao jedan od najboljih igrača u Izraelu došao u Zvezdu i bio – samo ok. U smislu, razlika je to, jer je Zvezda klub koji sa sobom nosi ogroman pritisak. Moraš odmah da se pokažeš, u suprotnom – ispadaš. Eto, znam i da je Ovusu došao u Hapoel Tel Aviv iz Zvezde, i za sada je dobro počeo. Da li je dobro pojačanje ili ne – vreme će pokazati. Sezona je duga, kontinuitet pravi razliku.