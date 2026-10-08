Arnautović u programu uživo uzeo telefon i pozvao jednog od najkontroverznijih fudbalera sveta

I sam voditelj je ostao u šoku

Foto: Youtube/marli Ordner

Napadač Crvene zvezde, Marko Arnautović, još jednom je dokazao zašto važi za jednog od najharizmatičnijih i najautentičnijih fudbalera današnjice. Tokom gostovanja u uživo prenosu kod popularnog strimera Marlija, pred više od 20.000 gledalaca, Arnautović je izrežirao scenu koja je u sekundi zapalila društvene mreže.

Zadatak je bio jednostavan, ali nimalo lak – Marko je trebalo da sastavi svojih idealnih 11 od igrača sa kojima je tokom bogate karijere delio svlačionicu, računajući ih u njihovom zenitu.

Formacija 4-3-3 brzo je počela da poprima zastrašujući izgled. Na gol je postavio legendarnog Žulija Cezara, dok su bedem ispred njega činili Maikon, Lusio, Alesandro Bastoni i njegov dugogodišnji prijatelj iz reprezentacije David Alaba. U veznom redu mesta su zauzeli Samir Nasri (sa kojim je igrao u Vest Hemu), Hakan Čalhanoglu i Deklan Rajs, dok je za sebe skromno rezervisao ulogu trenera i direktora kluba.

Prava bura nastala je prilikom sklapanja napadačke trojke. Uz Rikarda Kvarežmu i Samjuela Etoa, Arnautović je bez razmišljanja na krilo uvrstio – Marija Balotelija.

Kada je voditelj kroz osmeh prokomentarisao da „Super Mario ne može da trči na krilu”, Arnautović je uz osmeh uzvratio:

– Ma ne mora on ništa da trči, on samo stoji napred i čeka loptu!

A onda je usledio trenutak koji niko nije očekivao. Marko je usred programa uzeo mobilni telefon, pritisnuo Fejs Tajm poziv i pred kameru okrenuo ekran. Sa druge strane žice, u opuštenom izdanju, javio se lično Mario Baloteli!

Voditelj je ostao u potpunom šoku, dok je Arnautović u svom prepoznatljivom stilu na italijanskom jeziku „pecnuo” nekadašnjeg saigrača iz šampionskih dana Intera:

– Mamma mia, Mario, što si ružan – prasnuo je Marko u smeh, a zatim mu objasnio zašto ga zove:

Foto: Youtube/marli Ordner

– Uživo sam na strimu i upravo sam sastavio svojih najboljih 11 sa kojima sam ikada igrao. U napadu ste ti, Kvarežma i Eto! Ma, staviću tebe u sam špic pošto ionako ne trčiš, da se ne mučiš na krilu!

Vidno raspoloženi Baloteli se nasmejao, pozdravio gledaoce i u neverici prokomentarisao izbor Kvarežme, dok je šokirani domaćin strima skakao po sobi pokazujući Baloteliju poster koji ima na zidu.

Nakon kraćeg i izuzetno srdačnog ćaskanja, stari prijatelji su se pozdravili i dogovorili viđanje narednih dana, a Marko je spustio slušalicu ostavivši voditelja i desetine hiljada gledalaca u apsolutnoj neverici, potvrdivši status istinskog šoumena svetskog fudbala.