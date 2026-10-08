"SPREMAN SAM DA ROBIJAM ZBOG SVOJIH UVERENJA" Knežević na saslušanju ponovio da je general Mladić za njega heroj
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije, Milan Knežević, saslušan je danas u policiji i u potpunosti stao iza svojih ranijih tvrdnji, izjava i objava o preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću i ponovio da je Mladić za njega i većinu srpskog naroda ratni heroj, a ne zločinac.
- I da nije bilo njega, Srbi bi prošli kroz stradanja nalik onima u NDH, Jasenovca, Jadovna i svih onih bezbrojnih stratišta o kojima danas niko ne želi da govori - kazao je Knežević.
Dodao je da u prijavi stoji da je objavama izazivao versku mržnju, netoleranciju, veličanje ratnih zločinaca.
- Ja ne smatram da sam veličao Ratka Mladića, jer svako veličanje znači ulepšavanje nečega što nije tako, a ja nisam ulepšavao ništa, samo sam rekao istinu i ono što smatra većina srpskog naroda, a to je da je Ratko Mladić za nas ratni heroj i ja želim ovog puta to da saopštim i da kažem da je Ratko Mladić ratni heroj i da mu je večna slava i svim srpskim herojima koji su položili život u odbrani otadžbine i interesa srpskog naroda - naveo je Knežević.
Kazao je da se neće pozivati na poslanički imunitet.
- Ja sam saopštio da se neću pozivati na imunitet jer je tužilaštvo reagovalo, između ostalog, zbog govora u Skupštini gde sam ja objašnjavao zašto se mi nismo pojavili na sednici Skupštine koja je bila zakazana sa namerom da se smeni Andrija Mandić - istakao je Knežević.
Smatra da je poziv stigao i zbog toga što nije dao kvorum za smenu predsednika Skupštine Andrije Mandića.
- Između ostalog, tužilaštvo želi da me kazni zbog toga što sam odbio, zajedno sa kolegama poslanicima, da dam kvorum za smenu Andrije Mandića i to je ono što sve vreme govorim da tužilaštvo postaje četvrta grana vlasti i da želi da utiče na političke procese i verovatno da se DNP pojavila u Skupštini, ne bi bilo ove druge prijave i ovoga što je sada postupajući tužilac izvesna Biljana Medenica tražila da budem saslušan - naglasio je Knežević.
Ističe da neće dozvoliti prevaspitavanje srpskog naroda.
- Neću se pozivati na imunitet, jer stvarno više neću da dozvolim, ni tužilaštvu, a ni sudovima, da prevaspitavaju srpski narod u Crnoj Gori, dok se ovuda slave Adem Jašari, Osman Rastoder, Hašim Tači, UČK, terorističke tvorevine koje su razbile zajedničku državu i niko ne odgovara, samo žele nas Srbe da pospu genocidnim pepelom i da nas proglase za generalne krivce za sve što se dešavalo na prostru bivše Jugoslavije - naveo je Knežević i istakao:
- Spreman sam da robijam zatvorsku kaznu zbog svojih uverenja, a neću ih promeniti ni za jotu, skinuli imunitet ili ne. Kažem neću se pozivati na imunitet i spreman sam na suđenje ukoliko tužilaštvo bude procenilo da ima elemenata krivičnog dela - prenosi podgorički portal Adria.
(Tanjug)
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