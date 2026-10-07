Rasim LJajić poručuje: Partizan mora da bude prvi izbor za sve, kada roditelj ovde ostavi dete... (VIDEO)

Crno-beli otvorili dva nova terena

Foto: Novosti.rs

Fudbalski klub Partizan odlučio je da 81. rođendan obeleži ulaganjem u sopstvenu budućnost, a ne klasičnim protokolarnim slavljem. U Sportskom centru „Teleoptik“ svečano su otvorena dva nova terena, a predsednik crno-belih, Rasim Ljajić, poručio je da je ovo tek prvi korak ka vraćanju kluba tamo gde mu je mesto – u sam vrh evropskog fudbala po stvaranju mladih talenata.

Ljajić je na samom početku istakao da je rukovodstvo donelo čvrstu odluku o načinu na koji će se ubuduće proslavljati rođendani kluba iz Humske.

– Veliko je zadovoljstvo danas biti ovde, iz prostog razloga što smo pre tri dana obeležili 81. godinu od osnivanja kluba. Mi smo se odlučili za jedan drugačiji način proslave, jer ovaj teren i neka nova vrednost su puno važniji od neke fotografije sa proslave. Doneli smo odluku da svaki rođendan obeležavamo tako što ćemo ostaviti neki trag u Partizanu – i dok smo ovde i kad odemo iz kluba – jasan je bio Ljajić.

Reč je o dva potpuno nova terena, od kojih je jedan namenjen najmlađim kategorijama.

– Ta nova vrednost ove godine jeste ovaj novi teren, ali i teren pored za mlađe kategorije. Zahvaljujući pomoći Fudbalskog saveza Srbije, koji je donirao travnati deo za oba terena, kao i sopstvenim sredstvima i pomoći partizanovaca koji su učestvovali u različitim akcijama, uspeli smo ovo da realizujemo. Ovo je i primer šta sve možemo da uradimo kada imamo konkretan plan i zajednički cilj. Posebno moram da se zahvalim Neši Ivanoviću, čija je firma izuzetno doprinela da ovaj stadion i objekat izgledaju ovako kako danas izgledaju. Hvala ti, Nešo – naglasio je Ljajić.

Prvi čovek crno-belih podvukao je da se Partizan mora prilagoditi modernom vremenu i da život od stare slave više nije opcija.

– Ovaj teren simbolizuje novo vreme koje želimo da stvaramo. Bili smo poznati po tome što smo decenijama stvarali velike igrače i to jeste naša tradicija. Međutim, tradicija ne može sama da stvori nove asove – to moramo mi sami, našim znanjem, radom, trudom i uslovima koje pravimo. Partizan treba i mora da bude prvi izbor za sve talentovane igrače, ne samo iz Srbije već iz čitavog regiona! Mi ne možemo da izgradimo talenat, ali možemo da izgradimo uslove da se taj talenat razvije i na kraju uspe – kategoričan je predsednik Privremenog organa.

Kao krunu celog projekta omladinske škole, Ljajić je najavio početak radova na internatu u sklopu „Zemunela“, čime će Partizan stati rame uz rame sa najvećim evropskim akademijama.

– Nedaleko odavde pokrećemo – zapravo, već smo pokrenuli – izgradnju novog internata za smeštaj mlađih kategorija. Želimo da na jednom mestu naša deca imaju apsolutno sve uslove: za trening, boravak, ishranu, školovanje... Sve što poseduje jedna moderna fudbalska akademija. Želimo da budemo u rangu sa najvećima i najboljima. Mi se ne zadovoljavamo prosečnošću, bez obzira na to što nam trenutni rezultati možda ne daju za pravo da ovo govorim. Ali perspektiva kluba je u stvaranju mladih igrača i mi od toga nećemo odustati.

Na kraju, Ljajić je poslao snažnu poruku roditeljima dece koja dolaze u Humsku:

– Kada roditelj ostavi dete u Partizanu, on mora da zna zašto je tu, kakav će mu biti smeštaj i kakva ishrana. Nije poenta samo pratiti tu decu 90 minuta tokom treninga ili utakmice. Želimo da se ona ovde razviju kao ljudi, da imaju uslove da stiču nove navike, nova znanja i da, pre svega i iznad svega, budu dobri ljudi – zaključio je Rasim Ljajić.