Politika

SKANDAL! Blokaderka sa "studentkse liste" odbila da osudi sramno ponašanje i uvrede Ilije Srdanovića na račun novinarke (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 08:35

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ANA Dimitrijević, blokaderka sa studentske liste odbila je da osudi lidera te liste Iliju Srdanovića, zbog monstruoznih napada na novinarku.

СКАНДАЛ! Блокадерка са студентксе листе одбила да осуди срамно понашање и увреде Илије Срдановића на рачун новинарке (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@LaziDetektor

Blokaderka sa Studentske liste, Ana Dimitrijević, odbila da osudi prvog sa te liste, Iliju Srdanovića, koji je za novinarku napisao da su joj 'USTA I ČMAR ZAMENILI ULOGE':

- To nije tema! Neću da pričam o Iliji Srdanoviću! - je jedino što je imala da kaže.

Dakle, cela "studentska lista" stoji iza reči svog lidera i podržava "politiku" mržnje i nasilja.

Sramota!

BONUS VIDEO: Jedan od lidera studentske liste Jovo Bakić ne poriče da je u Srebrenici počinjen genocid

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