SKANDAL! Blokaderka sa "studentkse liste" odbila da osudi sramno ponašanje i uvrede Ilije Srdanovića na račun novinarke (VIDEO)
ANA Dimitrijević, blokaderka sa studentske liste odbila je da osudi lidera te liste Iliju Srdanovića, zbog monstruoznih napada na novinarku.
Blokaderka sa Studentske liste, Ana Dimitrijević, odbila da osudi prvog sa te liste, Iliju Srdanovića, koji je za novinarku napisao da su joj 'USTA I ČMAR ZAMENILI ULOGE':
- To nije tema! Neću da pričam o Iliji Srdanoviću! - je jedino što je imala da kaže.
Dakle, cela "studentska lista" stoji iza reči svog lidera i podržava "politiku" mržnje i nasilja.
Sramota!
BONUS VIDEO: Jedan od lidera studentske liste Jovo Bakić ne poriče da je u Srebrenici počinjen genocid
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