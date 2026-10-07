SKANDAL! Blokaderka sa "studentkse liste" odbila da osudi sramno ponašanje i uvrede Ilije Srdanovića na račun novinarke (VIDEO)

ANA Dimitrijević, blokaderka sa studentske liste odbila je da osudi lidera te liste Iliju Srdanovića, zbog monstruoznih napada na novinarku.

Foto: Printskrin/Iks/@LaziDetektor

Blokaderka sa Studentske liste, Ana Dimitrijević, odbila da osudi prvog sa te liste, Iliju Srdanovića, koji je za novinarku napisao da su joj 'USTA I ČMAR ZAMENILI ULOGE':

- To nije tema! Neću da pričam o Iliji Srdanoviću! - je jedino što je imala da kaže.

SKANDAL: Blokaderka sa Studentske liste, Ana Dimitrijević, odbila da osudi prvog sa te liste, Iliju Srdanovića, koji je za novinarku napisao da su joj 'USTA I ČMAR ZAMENILI ULOGE': "To nije tema! Neću da pričam o Iliji Srdanoviću!" https://t.co/XhQxZdDOxP — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 7, 2026

Dakle, cela "studentska lista" stoji iza reči svog lidera i podržava "politiku" mržnje i nasilja.

Sramota!

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