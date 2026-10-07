TRIK ISKUSNIH BAŠTOVANA: Stavite ovo u plastenik pre prvih mrazeva i u proleće će zemlja biti rastresita
NAKON što se poberu poslednji plodovi paradajza i krastavaca, većina ljudi samo zatvori plastenik i zaboravi na njega sve do aprila. Međutim, u proleće ih dočeka neprijatno iznenađenje - tvrda, suva zemlja i skorupa koju je izuzetno teško prekopati. Umesto teškog fizičkog rada i razbijanja busenja, postoji jednostavna jesenja metoda koja traje manje od sat vremena.
Zašto zemlja u plasteniku preko zime postane tvrda kao kamen? Glavni razlog leži u tome što u zatvorenom plasteniku nema snega koji na otvorenim lejama prirodno štiti površinski sloj od isušivanja i naglih temperaturnih promena. Kada zemlja ostane ogoljena, ona se tokom zime postepeno sabija i stvrdnjava.
Prvi korak: Čišćenje i umereno zalivanje
Pre bilo kakvog prekrivanja, iz plastenika je neophodno ukloniti sve biljne ostatke i korenje.
Zdrave ostatke biljaka možete odložiti u kompost, ali sve biljke i korenje sa znakovima bolesti obavezno iznesite van plastenika. Zemlja pre prekrivanja ne sme da bude potpuno suva - ako se rasipa kao prašina, umereno je zalijte (pazeći da ne napravite blato).
Pre nanošenja zaštitnog sloja, dovoljno je samo lagano preći po površini vilama ili ručnim rijačem kako bi se razbila tvrda skorupa, bez dubokog prevrtanja zemljišta.
Glavni trik: Sloj zrelog komposta od 5 do 7 centimetara
Glavna tajna uspeha jeste da se pre stabilnih mrazeva po lejama ravnomerno rasporedi sloj zrelog, dobro pregorelog komposta debljine od 5 do 7 centimetara. Ovaj organski sloj deluje kao zaštitna "šuba" koja sprečava isparavanje vlage i čuva stabilnost gornjeg sloja zemljišta. Tokom zime organska materija se postupno sleže i obogaćuje zemljište hranljivim materijama.
Nikada nemojte koristiti svež stajnjak umesto komposta!
Svež stajnjak se ponaša potpuno drugačije, može sadržati seme korova i zahteva poseban način primene. Takođe, nemojte praviti predebeo sloj - nekoliko centimetara zrelog komposta je sasvim dovoljno.
Kada prođe zima i dođe vreme za sadnju, dovoljno je samo skloniti ostatke sloja i lagano rastresti površinu. Ako se kompost tokom zime pomešao sa zemljom, duboko prekopavanje uopšte neće biti potrebno.
Čitav posao u jesen oduzima manje od sat vremena, a u proleće vam štedi vreme, energiju i čuva leđa!
(Blic)
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