Region Istok i Vojvodina u borbi za trofej, u fokusu biser iz Pirota
Kruševac je ove nedelje centar srpskog omladinskog fudbala. Na Razvojnom turniru regiona za igrače rođene 2012. godine, četiri selekcije — Beograd, Vojvodina, Zapadna Srbija i Istočna Srbija — odmeravaju snage i prikazuju potencijal budućih reprezentativaca.
Jučerašnji polufinalni mečevi doneli su izuzetno uzbudljiv i kvalitetan fudbal:
Vojvodina – Beograd 3:2. U dinamičnom susretu punom preokreta, selekcija Vojvodine pokazala je više spretnosti i izborila plasman u finale.
Istok – Zapad 0:0 (penalima do finala prosao je Region Istok): Tvrd i taktički težak meč završen je bez golova, a u penal-seriji više smirenosti i sreće imala je ekipa Regiona Istočne Srbije.
Veliko finale između Vojvodine i Istoka na programu je danas od 13.00 časa.
Pored borbe za trofej, turnir u Kruševcu privukao je i veliko interesovanje skauta domaći i inostranih klubova. Posebnu pažnju stručnjaka skrenuo je mladi talentovani fudbaler pirotskog Radničkog, Jovan Ignjatović. Mladi biser iz Pirota već je dobro poznat stručnoj javnosti — prošle godine boravio je na treninzima Crvene zvezde, a njegove partije u Kruševcu ubeležili su i skauti višestrukog šampiona Bugarske, ekipa Ludogoreca.
Turnir u Kruševcu još jednom potvrđuje da Srbija ne mora da brine za fudbalsku budućnost, a predstojeće finale daće odgovor na pitanje ko nosi titulu najboljeg regiona u generaciji 2012.
Preporučujemo
TUGA: Bivša odbojkašica umrla u 35. godini
07. 10. 2026. u 13:26
Kraj! Ugašen Monako
07. 10. 2026. u 13:25
Paskval o Zvezdi pred sudar u Dubaiju: "Imaju odlične igrače i sjajnog trenera"
07. 10. 2026. u 13:22
Partizan mu daje 2,5 miliona evra, a evo šta on radi
07. 10. 2026. u 13:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)