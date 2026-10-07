Fudbal

Region Istok i Vojvodina u borbi za trofej, u fokusu biser iz Pirota

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 10. 2026. u 12:18

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​Kruševac je ove nedelje centar srpskog omladinskog fudbala. Na Razvojnom turniru regiona za igrače rođene 2012. godine, četiri selekcije — Beograd, Vojvodina, Zapadna Srbija i Istočna Srbija — odmeravaju snage i prikazuju potencijal budućih reprezentativaca.

Регион Исток и Војводина у борби за трофеј, у фокусу бисер из Пирота

FOTO: FK Radnički Pirot

​Jučerašnji polufinalni mečevi doneli su izuzetno uzbudljiv i kvalitetan fudbal:

​Vojvodina – Beograd 3:2. U dinamičnom susretu punom preokreta, selekcija Vojvodine pokazala je više spretnosti i izborila plasman u finale.

​Istok – Zapad 0:0 (penalima do finala prosao je Region Istok): Tvrd i taktički težak meč završen je bez golova, a u penal-seriji više smirenosti i sreće imala je ekipa Regiona Istočne Srbije.
​Veliko finale između Vojvodine i Istoka na programu je danas od 13.00 časa.

​Pored borbe za trofej, turnir u Kruševcu privukao je i veliko interesovanje skauta domaći i inostranih klubova. Posebnu pažnju stručnjaka skrenuo je mladi talentovani fudbaler pirotskog Radničkog, Jovan Ignjatović. Mladi biser iz Pirota već je dobro poznat stručnoj javnosti — prošle godine boravio je na treninzima Crvene zvezde, a njegove partije u Kruševcu ubeležili su i skauti višestrukog šampiona Bugarske, ekipa Ludogoreca.

​Turnir u Kruševcu još jednom potvrđuje da Srbija ne mora da brine za fudbalsku budućnost, a predstojeće finale daće odgovor na pitanje ko nosi titulu najboljeg regiona u generaciji 2012.

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