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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

07. 10. 2026. u 08:35

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

JAPAN FA KUP

11.30 Serezo Osaka - Kagošima junajted UG 3+ (sa 1.95 na 1.70)

11.30 Jokohama - Avispa Fukuoka 1 (sa 3.20 na 2.88)

11.30 Sanfreče Hirošima - Ivaki FK 1 (sa 1.38 na 1.33)

12.00 DžEF junajted Čiba - Fađano Okajama UG 0-2 (sa 2.10 na 1.95)

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