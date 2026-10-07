KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
JAPAN FA KUP
11.30 Serezo Osaka - Kagošima junajted UG 3+ (sa 1.95 na 1.70)
11.30 Jokohama - Avispa Fukuoka 1 (sa 3.20 na 2.88)
11.30 Sanfreče Hirošima - Ivaki FK 1 (sa 1.38 na 1.33)
12.00 DžEF junajted Čiba - Fađano Okajama UG 0-2 (sa 2.10 na 1.95)
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