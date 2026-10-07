VAŽNO UPOZORENJE GRAĐANIMA: Bliži se uragan!
TROPSKA oluja Isajas formirala se rano jutros u toplim vodama kod istočne obale Meksika, a meteorolozi očekuju da će ojačati u uragan i krajem nedelje pogoditi obalu Meksičkog zaliva u Sjedinjenim Američkim Državama.
Isajas se nalazio oko 460 kilometara zapadno od Progresoa u Meksiku i oko 935 kilometara jugozapadno od ušća reke Misisipi, sa maksimalnom stalnom brzinom vetra od 65 kilometara na sat, saopštio je Nacionalni centar za uragane sa sedištem u Majamiju, prenosi AP.
Oluja se kretala ka istoku i severoistoku brzinom od oko 13 kilometara na sat. Za sada nije poznato gde bi mogla da zahvati obalu Meksičkog zaliva, a prve prognoze Nacionalnog centra za uragane ukazuju da bi Isajas mogao da stigne do kopna na području između istočne Luizijane i zapadnog dela Floride.
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