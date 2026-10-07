Prva izjava Jugovića kao sportskog direktora: Postavio mi je jedno važno pitanje na ručku! E, u tom grmu leži zec

Od danas je i zvanično na novoj funkciji

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Fudbalski klub Vojvodina dobio je kapitalno pojačanje van terena. Legendarni srpski fudbaler, dvostruki šampion Evrope Vladimir Jugović, zvanično je promovisan u novog člana sportskog sektora novosadskog superligaša, u ulozi sportskog direktora!

Nekadašnji as Crvene zvezde, Sampdorije, Juventusa, Lacija i madridskog Atletika na konferenciji za medije u FC „Vujadin Boškov“ nije krio zadovoljstvo dolaskom u klub sa više od veka dugom tradicijom.

- Pre svega, hvala predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i Upravnom odboru na ukazanom poverenju. Vojvodina je prestižan klub, sa bogatom tradicijom još od 1914. godine. Dobro poznajem ljude i ceo sistem, verujem u ovaj projekat i za mene je ovo veliki sportski izazov. Cilj nam je da u određenom periodu dođemo do Evrope i igramo važne evropske utakmice, jer Vojvodina to zaslužuje - poručio je Jugović na početku.

Otkrio je Jugović i kako je uopšte došlo do saradnje sa prvim čovekom novosadskog kluba:

- Bili smo sa gospodinom Zbiljićem na jednom neformalnom ručku i razgovarali o fudbalu. Postavio mi je najjednostavnije, a ujedno i ključno pitanje: „Kako da osvežimo srpski fudbal?“. E, u tom grmu leži zec! Retko srećem ljude sa takvom energijom i jasnom vizijom šta žele. Ja sam otišao iz našeg fudbala još 1992. godine, igrao u velikim ligama, gledao sve to iz svog ugla... Osetio sam moralnu obavezu da se vratim i pokušam da vratim srpskom fudbalu deo onoga što je on meni dao u karijeri. Želeo sam i sebe da stavim na kantar i vidim mogu li da pomognem - iskren je Jugović.

Govoreći o igračkom kadru i planovima za prelazni rok, novi direktor Novosađana ističe da je teren jedino merilo, a da se u selekciji mora voditi računa o prioritetima.

- Vojvodina ima kvalitetan sastav i mladog, perspektivnog trenera. Iz meča u meč ekipa sve bolje usvaja njegov sistem igre. Nije pravilo da forsiramo isključivo mlade igrače – svako ko donosi kvalitet i koga klub može da priušti je dobrodošao. Moja filozofija je jasna: kvalitet, a ne kvantitet. Dobar stranac je uvek dobrodošao, ali ne sme da bude lošiji od domaćeg igrača, već mora da pravi razliku. To je potpuno logično.

Poseban akcenat Jugović je stavio na omladinsku školu i put koji mladi fudbaleri moraju da prođu do dresa prvog tima.

- Najviše volim borce. Pravi primer je Bukinac. Imao je prirodan put – prošao je akademiju, a kada nije odmah bio u prvom planu, imao je hrabrosti da ode u Kabel, tamo se dokaže i pokaže karakter. To mu se vratilo i pozivom u reprezentaciju. Voleo bih da svi dečaci iz akademije slede taj primer. Cilj kluba je da se iz naše škole stvore igrači za prvi tim koji će donositi rezultate.