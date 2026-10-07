Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novog Tip "sigurica tiketa" sa više nego realnim dublom

В.М.

07. 10. 2026. u 08:24

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NASTAVLjA se apsolutna dominacija naših tipstera.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево новог Тип сигурица тикета са више него реалним дублом

FOTO: Henrik Siiskonen / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih tipova.

Sreda

18.00 Gnistan - Inter Turku |1+&2+ (1.45)

20.30 Kartahena - Mursija UG 2+ (1.40)

Ukupna kvota: 2.03

Ponovo je ponuda veoma slaba, ali pronašli smo dubl za golove koji zadovoljava naše ambicije i vredi ga probati.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

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