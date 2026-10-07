Politika

FORMA NE SME DA UGUŠI SUŠTINU: Mrkić o KiM, Zapadu i mestu Srbije u novom svetskom poretku

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VIŠE je nego celishodno i prikladno predočavati fašističko ponašanje Hrvatske na jednom važnom skupu kakva je sednica Generalne skupštine UN, napisao je Ivan Mrkić, nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije, za nedeljnik "Srpski Kompas".

ФОРМА НЕ СМЕ ДА УГУШИ СУШТИНУ: Мркић о КиМ, Западу и месту Србије у новом светском поретку

FOTO: Kompas/Ilustracija

Govor u Ujedinjenim nacijama predsednika Srbije bio je analitičan i inspirativan. Veoma dobro je ocenio sadašnje stanje međunarodnih odnosa, stavio poentu na pitanje Kosova i Metohije i ukazao na licemerje koje smo, sasvim sigurno, prvi i sami preživljavali, posebno 1999. godine, bez odluke Saveta bezbednosti UN i agresije NATO-a na jednu suverenu zemlju.

Tadašnja Savezna Republika Jugoslavija nije imala nijednog svog vojnika na teritoriji druge države, ali ipak je bila napadnuta od „svega“ devetnaest zemalja. Tada i počinje smanjenje uticaja Ujedinjenih nacija, jer se male zemlje nisu mogle osećati sigurnim, naprotiv.

Svi principi sadržani u Povelji UN su grubo prekršeni. Zbog toga svako „iščuđavanje“ zemalja tzv. Zapada prilikom korišćenja argumenta o rušenju poretka 1999. je neiskreno i neozbiljno, jer te iste zemlje, koje se pretežno zasnivaju na precedentnim pravnim sistemima, najbolje bi trebalo da razumeju posledice uspostavljanja opasnog precedenta, kakav je bio neiznuđen napad na jednu suverenu evropsku državu. Zbog toga je nerealno da te zemlje Zapada počnu da preispituju svoje prethodne odluke i buduću diplomatsku praksu.

(Srpski Kompas)

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