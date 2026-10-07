HAOS U SVLAČIONICI U SRBIJI, UEFA POKRENULA ISTRAGU: Fudbaler navodno pljunuo trenera

Čeka se konačan epilog

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Evropska fudbalska unija (UEFA) pokrenula je zvaničnu istragu povodom skandala koji se dogodio na utakmici Lige nacija između Republike Irske i Izraela, a koji je eskalirao u tunelu stadiona u Bačkoj Topoli!

Naime, jedan izraelski fudbaler optužen je da je na poluvremenu utakmice pljunuo člana stručnog štaba irske reprezentacije dok su timovi napuštali teren i odlazili na odmor.

Iz sedišta evropske kuće fudbala u Nionu odmah su reagovali i potvrdili da je slučaj predat disciplinskim organima:

– Nakon pregleda zvaničnih izveštaja koji sadrže navode o incidentu u tunelu ili oko njega na poluvremenu, imenovan je Etički i disciplinski inspektor UEFA koji će sprovesti odgovarajuću istragu u vezi sa potencijalnim prekršajima igrača na utakmici Lige nacija između Republike Irske i Izraela, odigranoj u Bačkoj Topoli – navodi se u zvaničnom saopštenju UEFA.

Utakmica koja je završena rezultatom 1:1 odigrana je na neutralnom terenu u Srbiji i to pred praznim tribinama. Fudbalski savez Irske (FAI) doneo je ranije odluku da ne organizuje domaćinstvo na svom terenu zbog velikih pritisaka javnosti i protesta u Irskoj protiv nastupa protiv Izraela zbog rata u Pojasu Gaze. Irska je, inače, jedna od zemalja u Evropi koja najglasnije kritikuje postupke Izraela.

Da je susret od samog starta bio na ivici incidenta, videlo se i po tome što su uobičajeni protokoli potpuno izostali – pre meča nije bilo tradicionalnog rukovanja igrača, niti su kapiteni razmenili zastavice.

Takođe, oba tima su nastupila sa crnim florom oko ruke, ali sa potpuno različitim porukama. Irci su crne trake nosili u znak sećanja na sve žrtve sukoba u Gazi, dok su fudbaleri Izraela nosili crni flor u znak sećanja na žrtve napada od 7. oktobra.

Ukoliko se navodi iz izveštaja delegata dokažu kao tačni, izraelskog fudbalera očekuje žestoka kazna i višemesečna suspenzija od strane UEFA.