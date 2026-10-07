STIGLO PRIZNANJE IZ HRVATSKE: Vučić je političar ogromnog iskustva i izvesnije je da će ostati na vlasti
ALEKSANDAR Vučić je umešan političar, ogromnog iskustva i u ovom trenutku je verovatnije i izvesnije da će ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni, neizvesno je kakva će ta vlast biti, rekla je nekadašnja ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Upozorila je da ta vlast neće biti kao Vučićeva jer nemaju korene u medijima i biznisu i institucijama kakve ima Vučić.
Pusić je to rekla komentarišući predstojeće vanredne izbore u Srbiji, ukazavši da se za uticajne političare kaže da nije važno koju instituciju vode.
- Vučić je izbegao ograničenje koje kaže da su predsednički mandati ograničeni na dva. Za sedam meseci mu ističe mandat, pa je odlučio da se kandiduje za premijera i na tu će funkciju transferisati svoju moć, ako pobedi - rekla je Pusić u izjavi za zagrebačku N1.
Ona smatra da je teško predvideti šta će se dogoditi na tim izborima.
Smatra da će Studentska lista sigurno dobiti veliku podršku ali hoće li prevladati ne može da kaže u ovom trenutku.
- Vučić je ovim manevrom osigurao da ostane na vlasti ako pobedi na vanrednim izborima, a ako bi pobedila Studentska lista, ne zna se koja bi politika nastupila jer su dosta lavirali u stavovima. U ovom je trenutku verovatnije i izvesnije da će Vučić ostati na vlasti i nakon izbora, a ako se vlast promeni neizvesno je kakva će ta vlast biti. Sigurno je da neće biti kao Vučićeva jer nemaju korene u medijima i biznisu i institucijama kakve ima Vučić - upozorila je Pusić i dodala:
- Vučić je političar ogromnog iskustva i umeća da situaciju uvek okrene u svoju korist. Ima i neke vrlo umešne medijske i PR savetnike i pomagače, a i neke spoljne pomagače pa je pitanje kakav će rezultat biti.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)