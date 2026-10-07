TUGA: Bivša odbojkašica umrla u 35. godini

I to nakon duge i teške bolesti

Foto: Instagram/stefania.corna

Svet odbojke zavijen je u crno! Nekadašnja italijanska odbojkašica Stefanija Korna preminula je u 35. godini života nakon duge i teške bolesti sa kojom se hrabro borila.

Korna, koja je igrala na poziciji tehničara, ponikla je u redovima čuvenog Fopapedreti Bergama. U sezoni 2011/12. izborila je plasman u Seriju A1 sa ekipom Đavena, nakon čega je prešla u Pomi Kazalmađore. Tokom bogate karijere nastupala je i za Montikijari i Skandiči, a imala je i inostrane angažmane u švajcarskom Kanti Šafhauzenu i tuniskom Kartaginu.

Po povratku u domovinu sa velikim uspehom je nastupala za Malje, potom i za Kutrofjano, sa kojim je ostvarila plasman u Seriju A2. Sa ekipom Kosta Volpino osvojila je šampionat Serije B1 u sezoni 2022/23, dok je bogatu igračku karijeru završila minule sezone (2023/24) u timu Blu volej Pezaro.

Nakon što je „okačila patike o klin“, Stefanija se posvetila svojoj velikoj ljubavi prema jezicima i radila je kao profesorka engleskog jezika.

Sahrana nekadašnje odbojkašice održaće se u petak u 10 časova, u Crkvi Svetog Đorđa u Boltijereu kraj Bergama.