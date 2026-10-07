Kraj! Ugašen Monako

Završena je košarkaška era.

FOTO: William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Monako je je nakon nekoliko godina u Evroligi zbog finansijskih problema proglasio bankrot.

Klub iz Monte Karla izdao je saopštenje u kome izražavaju nadu o povratku na vrh.

- Danas je tužan dan. Uprkos našim naporima, Monako je proglasio bankrot. Klub sada obustavlja rad, nadajući se da će pronaći način za restrukturiranje i da će u nekom trenutku ponovo pokrenuti projekat.

'Roka tim' napušta parket neporažen u Francuskoj tokom protekle sezone, nakon što je osvojio sve važne domaće trofeje.

Tokom pet sezona u Evroligi, Monako je savladao svaku veliku evropsku silu sa kojom se susreo. Osvajanje Evrokupa 2021. godine donelo je Kneževini prvu evropsku titulu u ekipnim sportovima u istoriji.

🇲🇨 Chère Roca Family, https://t.co/rTtlOQIMoj https://t.co/lW32yXbKet — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 7, 2026

Niko ne može da poništi ono što je izgrađeno tokom ovih 12 godina:

tri titule prvaka Francuske, četiri "Liders kupa" (Leaders Cup), dva Kupa Francuske, jedan Superkup i dva plasmana na završni turnir Evrolige (Fajnal-for), uključujući i jedno finale. Učinak pobeda i trofeja koji će zauvek ostati deo sportske istorije Monaka.

Ipak, najveće dostignuće nikada nije bio trofej.

Bili ste to vi!

Porodica 'Roka': jedinstvena, strastvena i neverovatno lojalna. Te hiljade glasova, te zastave i dresovi, ta putovanja, ta vera. Ono što je stvoreno na tribinama i oko ovog tima daleko nadmašuje svaku pobedu - koliko god ona bila izuzetna - ili bilo koju titulu, koliko god ona bila prestižna.

To nasleđe ne bledi. Kao ni takmičarski duh koji je oduvek krasio AS Monako.



Krajnji cilj ostaje da vidimo kako Monako ponovo zauzima poziciju koju zaslužuje, i nadamo se da će „Roka tim” što pre ponovo zablistati u dvorani „Gaston Medesen”, da će se ogromna zastava tima ponovo vijoriti iznad tribina i da će hiljade glasova ponovo složno odjekivati:

Budućnost muške košarke u Monaku sada je u rukama Udruženja ASM (ASM Association): njegovih čelnika, trenera, mladih sportista i prvog tima koji se takmiči u ligi "Nasional 3" (peti rang takmičenja).

Monako im danas predaje štafetu, u nadi da će jednog dana crveno-bele boje vratiti na najviši nivo. Do tada, ono što smo zajedno izgradili ostaje. Hvala vam - piše u saopštenju Monaka.