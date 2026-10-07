TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.
Tenis
9.45 R. Hidžikata - R. Safjulin ukupno gemova +21.5 (1.72)
15.00 A. Čaraeva - Ć. Dženg hendikep setova 2 (1.5) (1.68)
Ukupna kvota: 5.06
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