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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

07. 10. 2026. u 08:53

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ZA danas smo vam spremili zanimljive predloge.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Sebastian Elias Uth / AFP / Profimedia

Tenis

9.45 R. Hidžikata - R. Safjulin ukupno gemova +21.5 (1.72)

11.30 H. Rune - D. Altmajer +21.5 (1.75)
15.00 A. Čaraeva - Ć. Dženg hendikep setova 2 (1.5) (1.68)

Ukupna kvota: 5.06

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