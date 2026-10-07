Tip fudbal

JOŠ JEDAN POGOĐENI TIKET REDAKCIJE TIPA! Evo novih predloga za golove naših sjajnih tipstera

В.М.

07. 10. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DOMINACIJA!

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОЂЕНИ ТИКЕТ РЕДАКЦИЈЕ ТИПА! Ево нових предлога за голове наших сјајних типстера

FOTO: ADRIENPITTORE / Sipa Press / Profimedia

Pogođeni tiket proverite OVDE, a evo i današnjih tipova.

Sreda

15.00 Lentiđione - Pjaćenca |1-2&||1-2 (2.50)

15.00 Sestri Levante - Pistojeze |1-2&||1-2 (2.50)

Ukupna kvota: 6.25

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ona je već snimala slobodnije scene, a ja... Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u Srećnim ljudima
Poznati

0 0

"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

07. 10. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Španci oduševljeni preporodom Partizana: Penjaroja je napravio veliki preokret

Španci oduševljeni preporodom Partizana: "Penjaroja je napravio veliki preokret"