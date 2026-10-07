SRDANOVIĆ VREĐA, NJEGOVI SLEDBENICI SRAMNO ĆUTE: Kandidatkinja "studentske" liste odbila da osudi teror nad ženama od strane blokadera (VIDEO)

PREDSEDNICA Foruma beogradskih gimnazija i jedna od kandidatkinja na "studentskoj listi" Ana Dimitrijević, još jednom je jasno svima dala do znanja kakva je to politika koju oni vode. Govor mržnje gde god i kada god stignu bez imalo srama, i bez da iko za isto odgovara, izvini se ili bar pomene kako to nije u redu.

Foto: Printskrin Iks/@LaziDetektor

Ne, kod njih očigledno moral i obraz ne postoje.

Ono što se već odavno zna, predstavnici tzv. studentske liste još jednom su pokazali tokom nedavne debate. Osnova njihove ideologije su uvrede i mržnja.

Naime Ana Brnabić je tokom debate u studiju RTS-a ukazala na sledeće:

- Pre svega, to nasilje kreće od onog tvita prvog na Studentskoj listi, Ilije Srdanovića, koji se na najgrublji mogući način obratio vašoj koleginici Vesni Radosavljević, i to ni do dan danas niko nije osudio, pa onda i ne čudi što napadaju dalje žene. Mogu da mi repliciraju kasnije, ne znam šta će da repliciraju oko nasilja, osim da kažu da osuđuju, a volela bih da to čujem. Čini mi se da neću, ali volela bih da čujem. Možda bi bilo dobro osuditi tvit prvog na vašoj listi Ilije Srdanovića, upućen jednoj dami, gospođi novinarki - rekla je Brnabić.

Jedini komentar Dimitrijevićeve na sve navedeno je bio:

- Ne znam šta se dogodilo u Valjevu i ne mogu zdravo za gotovo da prihvatim ovo što je gospođa Ana Brnabić rekla... Ja ne bih razgovarala sada o Iliji Srdanoviću, on će imati priliku da kaže u svoje ime - i ponovila:

- Ja ne želim da razgovaram o Iliji Srdanoviću.

SKANDAL: Blokaderka sa Studentske liste, Ana Dimitrijević, odbila da osudi prvog sa te liste, Iliju Srdanovića, koji je za novinarku napisao da su joj 'USTA I ČMAR ZAMENILI ULOGE': "To nije tema! Neću da pričam o Iliji Srdanoviću!" https://t.co/XhQxZdDOxP — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 7, 2026

Bez imalo srama i želje da spase bar malo časti. Dakle nasiljem, ne želi da se bavi. Ne želi da razgovara o Srdanoviću, koji je prvi na "srudentskoj listi"? Očigledno da svi ujedinjeno stoje iza njegove politike mržnje i uvreda. Shodno tome da ni jednu njegovu napisanu i izrečenu uvredu do sada niko nije demantovao niti rekao da nije saglasan sa tim.

Svakog dana sve je jasnije, narodu Srbije kao na tacni iznose svoj "program" i pokazuju kako bi se ponašali da sutra, dođu na vlast.

Podsećamo, uvredljive komenatere o voditeljki RTS-a Ilija Srdanović je ostavljao prošle godine tokom blokade Javnog servisa od strane blokadera, a građani Srbije za njih su saznali u septermbu kada je zvanično objavljeno da je Srdanović prvi na "studentskoj listi".

Foto: Printskrin

Od tada je prošlo dost vremena, a Srdanović se nije oglasio niti izvinio, pa ne znamo o kojoj je to prilici pričala Ana Dimitrijević.

Najtužnije od svega je što Dimitrijević nije htela da stane u odbranu i jedne žene, na kraju krajeva, i to gostujući RTS-u, čija je novinarka bila samo jedna od meta Srdanovića.

Normalnom čoveku, ostaje samo da se zapita dokle su spremni da idu i kako to zamišljaju da država izgleda i funkckioniše. Znaju li kandidati i pristalice "studentkse liste" uopšte šta je dijalog i kako se vodi zemlja u bolju budućnost. Uvredama, mržnjom prema ženama, nasiljem - očigledno ne!

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