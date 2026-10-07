Politika

Zašto studenti iz Republike Srpske smatraju da su ih studenti iz Srbije izdali?

В. Н.

07. 10. 2026. u 08:11

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ŠIROM Republike Srpske na studentskim domovima pojavili su se transparenti studenata sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Зашто студенти из Републике Српске сматрају да су их студенти из Србије издали?

Foto: Printscreen

Na transparentima na Studentskom domu u Palama ispisano je "Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

Nakon ovakvih slika postavlja se pitanje zbog čega studenti iz Republike Srpske smatraju da su ih izdali studenti iz Srbije?

Jedno je sigurno na skupu "Studentske liste" u Novom Pazaru pojavio se transparent na kome je pisalo "Srebrenica je genocid", "Mladić je ratni zločinac." Takođe, i lideri Studentske liste svakodnevno targetiraju Srbe i proglašavaju nas genocidnim narodom.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

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