Tip fudbal

JUČE SMO SE BRZO NAPLATILI! Današnji predlozi za golove u prvom poluvremenu su još bolji

В.М.

07. 10. 2026. u 09:30

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NESTVARAN dan naših tipstera koji su juče pogodili čak pet tiketa!

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Данашњи предлози за голове у првом полувремену су још бољи

Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjeg dubla.

Sreda

17.00 Inter Toronto - Supra du Kvebek |2+ (2.20)

18.00 Kups Akatemija - Inter Turku 2 |2+ (1.67)

Kvota: 3.67

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