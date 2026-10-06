Politika

STUDENTSKA LISTA KONAČNO IZNELA PROGRAM - OTCEPITI VOJVODINU: Čanak progovorio u ime blokadera, Vučić na vreme upozoravao

Novosti online

06. 10. 2026. u 00:05

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KONAČNO smo došli do prave suštinske rasprave o političkom programu Studentske liste i Aleksandra Vučića!

СТУДЕНТСКА ЛИСТА КОНАЧНО ИЗНЕЛА ПРОГРАМ - ОТЦЕПИТИ ВОЈВОДИНУ: Чанак проговорио у име блокадера, Вучић на време упозоравао

Foto: Printskrin

Nenad Čanak, jedan od najvećih promotera Studentske liste, je izneo njihov program (a na koji je Vučić upozoravao tokom čitavih "studentskih" protesta) - Vojvodina republika! Da se donese Ustav Republika Srbija i Vojvodina.

Kaze Čanak: "Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti (Aleksandre Vučiću) dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA". 

Tako je Čanak direktno najavio otcepljenje Vojvodine.

Postavlja se pitanje zbog čega im je Vučić kriv? Zbog čega je takvima trn u oku? 

Pre nekoliko dana, upravo je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici rekao da je to mesto bilo drugo se narod okupio i rekao: nećete da nam odcepite Vojvodinu.

- Pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju.  Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše - poručio je on.

Da li je to zbog toga što ne da na Srbiju?

Sve karte su sada na stolu i to u samom finišu kampanje!

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