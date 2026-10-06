STUDENTSKA LISTA KONAČNO IZNELA PROGRAM - OTCEPITI VOJVODINU: Čanak progovorio u ime blokadera, Vučić na vreme upozoravao

KONAČNO smo došli do prave suštinske rasprave o političkom programu Studentske liste i Aleksandra Vučića!

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Nenad Čanak, jedan od najvećih promotera Studentske liste, je izneo njihov program (a na koji je Vučić upozoravao tokom čitavih "studentskih" protesta) - Vojvodina republika! Da se donese Ustav Republika Srbija i Vojvodina.

Kaze Čanak: "Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti (Aleksandre Vučiću) dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA".

Vidim da me nešto Aleksandar Vučić spominje po mitinzima. E, pa, Aleksandre, da Te podsetim na par stvari: 1. U SFRJ je postojalo 8 federalnih jedinica, i, kada je ona krvavo razbijena od strane udružene kriminalne grupe srpsko - hrvatskih šovinista, na kraju je nastalo 7 nezavisnih država. Od osam, sedam. 2. Prostor Vojvodine je u Habsburškoj Austriji bio 10 PUTA duže nego u samostalnoj Srbiji (Jugoslavije NISU bile proširena Srbija, kako bi to BG "mudraci" želeli da prikažu), ili, precizno, od Karlovačkog mira 1699. godine do 1918., a u Srbiji 20 godina i 4 meseca. 3. Srpska vojska NIJE "oslobodila" Vojvodinu 1918., nego je samo ušla, dok je lokalno stanovništvo samoorganizovano obezbeđivalo mir. (Ko ne veruje neka mi navede JEDNO ime srpskog vojnika poginulog u "oslobađanju" Vojvodine.) Oduševljenje "oslobođenjem" je trajalo jedva godinu dana a onda je u srpskom listu Zastava izašao tekst Jaše Tomića "Plači Vojvodino" gde se govori o neviđenoj pljački Vojvodine od strane "oslobodilaca", koja traje do dana današnjeg. 4. Predlagao sam federalizaciju Srbije PRE nego što je Kosovo proglasilo (i ostvarilo) nezavisnost, da bi se stvorili kakvi - takvi uslovi za opstanak celovite Srbije. No, BG klupčetu zmija je bila važnija centralistička svemoć nego celovitost države. ZATO je Kosovo nezavisna država a ne federalna jedinica Srbije. 5. Predlagao sam da se u Ustav unese kao ime države "Republika Srbija i Vojvodina". Ni to nije prihvaćeno, pa čak ni ozbiljno razmatrano. 6. Kako god se ovi izbori završili, oni ne znače i kraj istorije. Ko god da na njima pobedi i formira Vladu, predlažem mu da počne razgovore o Vojvodini. Jer, Ti dobro znaš da ko neće da RAZGOVARA, posle mora da PREGOVARA. A za sve što je napravljeno u ovoj zemlji moraće neko ozbiljno da ODGOVARA. Sve mi se čini da ćeš to biti Ti. — Nenad Čanak 🇺🇦 🇬🇪🇲🇪🇬🇱🇧🇦🇪🇺 +384 (@XXLTulip) October 5, 2026

Tako je Čanak direktno najavio otcepljenje Vojvodine.

Postavlja se pitanje zbog čega im je Vučić kriv? Zbog čega je takvima trn u oku?

Pre nekoliko dana, upravo je Vučić na mitingu u Sremskoj Mitrovici rekao da je to mesto bilo drugo se narod okupio i rekao: nećete da nam odcepite Vojvodinu.

- Pošto smo videli, i tada na vreme, osetili da iza cele priče se kriju i Bojan Pajtić i Nenad Čanak i svi oni koji bi želeli da odvajaju Vojvodinu od Srbije. I na vreme smo to prepoznali. I na vreme smo to prepoznali. I uspeli smo, uspeli smo u tome da, pre svega, podignemo slobodarsku Srbiju koja je krenula da se odupire. I ne zaboravite: mnogo je teško onima koji hoće da razbiju Srbiju kada Srbin oseti da mu državu uzimaju. Zato je bilo važno, jer je to bila klica otpora po celoj Srbiji, onima koji su uz inostranu pomoć želeli državu da nam sruše - poručio je on.

Da li je to zbog toga što ne da na Srbiju?

Sve karte su sada na stolu i to u samom finišu kampanje!