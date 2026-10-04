IDEMO PO POKER! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
18.00 Triglav - Jesenice 1 (1.65)
20.45 Portugal - Norveška 1 (1.65)
22.00 San Martin S.J. - Almagro 1 (1.62)
Kvota: 4.41
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