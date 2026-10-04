Tip fudbal

IDEMO PO POKER! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

04. 10. 2026. u 07:40

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ИДЕМО ПО ПОКЕР! Ево данашњег Тип тикета

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

18.00 Triglav - Jesenice 1 (1.65)

20.45 Portugal - Norveška 1 (1.65)

22.00 San Martin S.J. - Almagro 1 (1.62)

Kvota: 4.41

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