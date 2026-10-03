VUČIĆ U BG ARENI: Uputio posebnu poruku i pozvao sve na skup u 18 sati!

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je danas video u kome je pozvao sve građane na skup u Beogradskoj areni

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"Evo me u areni, nekoliko sati pred početak Ujedinjene Srbije. 'Ne pitaj me, imam miting'. Danas ću da govorim o onome što mislim da je važno za Srbiju, što je njena budućnost. Biće mnogo divnih ljudi, beskrajno sam im zahvalan za svaku vrstu podrške", rekao je on.

"I kad neki kažu 'mešanje' u unutrašnje stvari naše zemlje, ono što je rekao Putin, ili to što dolazi Fico, ne, oni nisu tražili od naše zemlje ništa. Ni Kosovo i Metohiju, niti bilo šta drugo. A one naše protivnike podržavaju baš oni koji traže i našu teritoriju, koji traže da budemo deo vojnih blokova, a mi hoćemo da budemo vojno neutralni i slobodni. Zato, hvala svim našim prijateljima, i dobrodošli ste danas u arenu, i vidimo se nešto pre 18:00", pozvao je Vučić.