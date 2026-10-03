VUČIĆ U BG ARENI: Uputio posebnu poruku i pozvao sve na skup u 18 sati!
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je danas video u kome je pozvao sve građane na skup u Beogradskoj areni
"Evo me u areni, nekoliko sati pred početak Ujedinjene Srbije. 'Ne pitaj me, imam miting'. Danas ću da govorim o onome što mislim da je važno za Srbiju, što je njena budućnost. Biće mnogo divnih ljudi, beskrajno sam im zahvalan za svaku vrstu podrške", rekao je on.
"I kad neki kažu 'mešanje' u unutrašnje stvari naše zemlje, ono što je rekao Putin, ili to što dolazi Fico, ne, oni nisu tražili od naše zemlje ništa. Ni Kosovo i Metohiju, niti bilo šta drugo. A one naše protivnike podržavaju baš oni koji traže i našu teritoriju, koji traže da budemo deo vojnih blokova, a mi hoćemo da budemo vojno neutralni i slobodni. Zato, hvala svim našim prijateljima, i dobrodošli ste danas u arenu, i vidimo se nešto pre 18:00", pozvao je Vučić.
Preporučujemo
SVE JE SPREMNO ZA VELIKI SPEKTAKL UJEDINjENE SRBIJE: Otkrivamo deo programa i specijalno iznenađenje
02. 10. 2026. u 22:22 >> 07:48
PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu
02. 10. 2026. u 23:40
PUKLA BRUKA: Blokader 14 godina na fakultetu
02. 10. 2026. u 23:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)