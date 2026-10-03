IVAN KECOJEVIĆ: Almerija cilja „peticu“
* Bivši fudbaler Albaseta, tipuje parove Španije 2
SUBOTA,
Albasete - Eibar 3+
ALMERIJA - BURGOS 1&3+
Kadiz - Leganes GG
SABADEL - ANDORA 1
Sosijedad B - Granada GG
NEDELjA,
Hihon - Selta B TIM I2+
Kasteljon - Seuta TIM I2+
Las Palmas - Valjadolid 1
Đirona - Majorka 1X
PONEDELjAK,
Kordoba - Tenerife 1
Almerija je derbi sa Majorkom rešila minimalcem (1:0) i tako vezala poker trijumfa. U okršaju sa Burgosom, još jednim rivalom iz vrha tabele, očekujem da se ponovo razigra i bude još ubedljivija.
Sabadel je prava domaćinska ekipa. Na svom stadionu, mestu gde bodove najčešće osvaja, realno je da nove „otme“ i od Andore, koja je u prošlom kolu u Granadi već priredila jedno iznenađenje (3:2). Dve senzacije za sedam dana, mislim da bi joj bilo previše.
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