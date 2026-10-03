Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Almerija cilja „peticu“

Ж. Урошевић

03. 10. 2026. u 08:54

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* Bivši fudbaler Albaseta, tipuje parove Španije 2

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Алмерија циља „петицу“

Tanjug/AP Photo/Jose Breton

SUBOTA, 

Albasete - Eibar 3+

ALMERIJA - BURGOS 1&3+

Kadiz - Leganes GG

SABADEL - ANDORA 1

Sosijedad B - Granada GG

NEDELjA, 

Hihon - Selta B TIM I2+

Kasteljon - Seuta TIM I2+

Las Palmas - Valjadolid 1

Đirona - Majorka 1X

PONEDELjAK, 

Kordoba - Tenerife 1

Almerija je derbi sa Majorkom rešila minimalcem (1:0) i tako vezala poker trijumfa. U okršaju sa Burgosom, još jednim rivalom iz vrha tabele, očekujem da se ponovo razigra i bude još ubedljivija.

Sabadel je prava domaćinska ekipa. Na svom stadionu, mestu gde bodove najčešće osvaja, realno je da nove „otme“ i od Andore, koja je u prošlom kolu u Granadi već priredila jedno iznenađenje (3:2). Dve senzacije za sedam dana, mislim da bi joj bilo previše.

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