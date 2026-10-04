OVAJ DAN DONOSI PREOKRET: Posle skoro 30 stepeni stižu pljuskovi i ZAHLAĐENJE, evo kada

PREMA prognozi meteorologa Đorđa Đurića, nastavlja se period stabilnog i suvog vremena, a sunčano vreme očekuje se i tokom narednih dana.

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„Nastavlja se period stabilnog i suvog vremena, a sunčano će biti i u narednom periodu“, naveo je Đurić.

Jutra hladna, tokom dana temperatura do 29 stepeni

Meteorolog ističe da će temperaturna razlika između jutra i dana biti veoma izražena, pa će se u pojedinim krajevima živeti u pravom temperaturnom kontrastu.

„Jutra će biti veoma hladna, ponegde i uz mraz, a tokom dana veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni“, naveo je Đurić.

Najtopliji deo sedmice očekuje se oko sredine sedmice, kada bi temperatura mogla da dostigne čak 29 stepeni. I aktuelna prognoza RHMZ-a za sredu predviđa najvišu temperaturu do 28 stepeni.

U četvrtak stiže promena, u petak kiša i pljuskovi

Posle sunčanih i toplih dana uslediće promena vremena. Prema Đurićevoj prognozi, u četvrtak će doći do naoblačenja i pada temperature, dok se u petak očekuju prolazna kiša i pljuskovi.

„U četvrtak se očekuje naoblačenje i pad temperature vazduha, a u petak prolazna kiša i pljuskovi, uz dalji pad temperature vazduha“, navodi Đurić.

Trenutne prognoze ukazuju na prolazno jače pogoršanje vremena u četvrtak uveče i tokom noći, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, nakon čega sledi osveženje.

Posle zahlađenja temperature padaju za desetak stepeni

Nakon prolaska fronta očekuje se osetno svežije vreme. Prema Đurićevoj prognozi, od vikenda će biti znatno hladnije, a temperature će sredinom meseca u većini predela biti oko 15 stepeni.

„Od vikenda osetno hladnije, a maksimalna temperatura u većini predela biće sredinom meseca oko 15 stepeni. Dakle, u odnosu na aktuelni period, temperature će biti niže za desetak stepeni“, naveo je meteorolog.

To bi predstavljalo značajan zaokret u odnosu na dane pred nama, tokom kojih će se temperatura u najtoplijem delu dana približavati letnjim vrednostima. Prema RHMZ-u, u ponedeljak i utorak maksimalne temperature biće do 27 stepeni, dok je za sredu prognozirano do 28 stepeni.

(Telegraf)

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