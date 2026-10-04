OVAJ DAN DONOSI PREOKRET: Posle skoro 30 stepeni stižu pljuskovi i ZAHLAĐENJE, evo kada
PREMA prognozi meteorologa Đorđa Đurića, nastavlja se period stabilnog i suvog vremena, a sunčano vreme očekuje se i tokom narednih dana.
„Nastavlja se period stabilnog i suvog vremena, a sunčano će biti i u narednom periodu“, naveo je Đurić.
Jutra hladna, tokom dana temperatura do 29 stepeni
Meteorolog ističe da će temperaturna razlika između jutra i dana biti veoma izražena, pa će se u pojedinim krajevima živeti u pravom temperaturnom kontrastu.
„Jutra će biti veoma hladna, ponegde i uz mraz, a tokom dana veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni“, naveo je Đurić.
Najtopliji deo sedmice očekuje se oko sredine sedmice, kada bi temperatura mogla da dostigne čak 29 stepeni. I aktuelna prognoza RHMZ-a za sredu predviđa najvišu temperaturu do 28 stepeni.
U četvrtak stiže promena, u petak kiša i pljuskovi
Posle sunčanih i toplih dana uslediće promena vremena. Prema Đurićevoj prognozi, u četvrtak će doći do naoblačenja i pada temperature, dok se u petak očekuju prolazna kiša i pljuskovi.
„U četvrtak se očekuje naoblačenje i pad temperature vazduha, a u petak prolazna kiša i pljuskovi, uz dalji pad temperature vazduha“, navodi Đurić.
Trenutne prognoze ukazuju na prolazno jače pogoršanje vremena u četvrtak uveče i tokom noći, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, nakon čega sledi osveženje.
Posle zahlađenja temperature padaju za desetak stepeni
Nakon prolaska fronta očekuje se osetno svežije vreme. Prema Đurićevoj prognozi, od vikenda će biti znatno hladnije, a temperature će sredinom meseca u većini predela biti oko 15 stepeni.
„Od vikenda osetno hladnije, a maksimalna temperatura u većini predela biće sredinom meseca oko 15 stepeni. Dakle, u odnosu na aktuelni period, temperature će biti niže za desetak stepeni“, naveo je meteorolog.
To bi predstavljalo značajan zaokret u odnosu na dane pred nama, tokom kojih će se temperatura u najtoplijem delu dana približavati letnjim vrednostima. Prema RHMZ-u, u ponedeljak i utorak maksimalne temperature biće do 27 stepeni, dok je za sredu prognozirano do 28 stepeni.
(Telegraf)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NOVA PRAVILA ZA ŽUTU TRAKU? Kola sa 3 i više putnika mogu njome
03. 10. 2026. u 20:57
Broj obolelih od raka u gradu u Srbiji UDVOSTRUČEN za SAMO 2 godine - i to sve više mladih
03. 10. 2026. u 19:27 >> 19:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)