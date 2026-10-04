Iznenađenje u Tokiju: Valentan Vašro eliminisao Top 10 tenisera!

IZNENAĐENjE u četvrtfinalu turnira u Tokiju priredio je Valentan Vašto koji je pobedio igrača koji se nalazi u Top 10 na ATP listi.

FOTO: Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Teniser iz Monaka je savladao Artura Fisa sa 7:5, 4:6, 6:4 i nastavio je sa sjajnim igrama u glavnom gradu Japana.

Francuz, inače 9. na ATP listi je uspeo da dobije drugi set i izjednači rezultat. Očekivalo se da će uspeti da slomi rivala, ali to nije uradio i učešće je okončao u četvrtfinalu.

U trećem setu je Fis prvi napravio brejk i poveo je sa 2:4, no protivnik je od tog momenta vezao četiri gema i došao do trijumfa posle dva sata i 22 minuta.

Valentan Vašro će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Jirži Lehečka - Danijel Adolfo.

Ovaj 27-godišnjak je do sad osvojio jednu titulu u karijeri i masters u Šangaju 2025. godine. Trenutno je 18. na ATP listi, a najbolji plasman bio mu je 16. mesto do kog je stigao 4. maja 2026. godine.

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